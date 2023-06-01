112: В Шебекино под обстрел попали эвакуируемые жители

01 июня 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли мирных жителей в Шебекино, сообщает telegram-канал 112 Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Шебекино Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей. Об этом сообщает telegram-канал 112. Отмечается, что обстрел произошел во время эвакуации. «В Шебекино Белгородской области под обстрел попал автобус с жителями, которых эвакуировали из опасных зон», — говорится в telegram-канале. Кроме того, ВСУ обстреляли районный центр. Также разрушения получило здание общежития. Информации о пострадавших пока нет. ВСУ начали массовый обстрел Шебекино в ночь на 1 июня. URA.RU приводило сводку того, что известно про ситуацию в городе. 31 мая губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что из Шебекинского и Грайворонского округов начинается вывоз детей в безопасные зоны. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

В Шебекино Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей. Об этом сообщает telegram-канал 112. Отмечается, что обстрел произошел во время эвакуации. «В Шебекино Белгородской области под обстрел попал автобус с жителями, которых эвакуировали из опасных зон», — говорится в telegram-канале. Кроме того, ВСУ обстреляли районный центр. Также разрушения получило здание общежития. Информации о пострадавших пока нет. ВСУ начали массовый обстрел Шебекино в ночь на 1 июня. URA.RU приводило сводку того, что известно про ситуацию в городе. 31 мая губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что из Шебекинского и Грайворонского округов начинается вывоз детей в безопасные зоны. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.