112: В Шебекино под обстрел попали эвакуируемые жители

В Шебекино Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей. Об этом сообщает telegram-канал 112. Отмечается, что обстрел произошел во время эвакуации.
«В Шебекино Белгородской области под обстрел попал автобус с жителями, которых эвакуировали из опасных зон», — говорится в telegram-канале. Кроме того, ВСУ обстреляли районный центр. Также разрушения получило здание общежития. Информации о пострадавших пока нет.
ВСУ начали массовый обстрел Шебекино в ночь на 1 июня. URA.RU приводило сводку того, что известно про ситуацию в городе. 31 мая губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что из Шебекинского и Грайворонского округов начинается вывоз детей в безопасные зоны.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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