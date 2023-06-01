112: В Шебекино под обстрел попали эвакуируемые жители

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, ВСУ, stock
ВСУ обстреляли мирных жителей в Шебекино, сообщает telegram-канал 112 Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Шебекино Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей. Об этом сообщает telegram-канал 112. Отмечается, что обстрел произошел во время эвакуации.

«В Шебекино Белгородской области под обстрел попал автобус с жителями, которых эвакуировали из опасных зон», — говорится в telegram-канале. Кроме того, ВСУ обстреляли районный центр. Также разрушения получило здание общежития. Информации о пострадавших пока нет.

ВСУ начали массовый обстрел Шебекино в ночь на 1 июня. URA.RU приводило сводку того, что известно про ситуацию в городе. 31 мая губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что из Шебекинского и Грайворонского округов начинается вывоз детей в безопасные зоны.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шебекино Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей. Об этом сообщает telegram-канал 112. Отмечается, что обстрел произошел во время эвакуации. «В Шебекино Белгородской области под обстрел попал автобус с жителями, которых эвакуировали из опасных зон», — говорится в telegram-канале. Кроме того, ВСУ обстреляли районный центр. Также разрушения получило здание общежития. Информации о пострадавших пока нет. ВСУ начали массовый обстрел Шебекино в ночь на 1 июня. URA.RU приводило сводку того, что известно про ситуацию в городе. 31 мая губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что из Шебекинского и Грайворонского округов начинается вывоз детей в безопасные зоны. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...