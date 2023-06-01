Путин раскрыл, кто главнее его

Владимир Путин встречается с многодетными семьями 1 июня
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос «Кто главнее: он или Дед Мороз», сказал, что главнее Дед Мороз. Такой вопрос ему задал мальчик во время встречи президента с многодетными семьями.
«Дед Мороз, я думаю, главнее. Он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. Мы все люди грешные, и должны стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами: безусловной любви к ближнему, семье, стране», — сказал Путин. Трансляцию встречи в режиме видеоконференции ведет телеканал «Россия 24».
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