Путин раскрыл, кто главнее его

Путин: Дед Мороз главнее меня
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин встречается с многодетными семьями 1 июня Фото:

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос «Кто главнее: он или Дед Мороз», сказал, что главнее Дед Мороз. Такой вопрос ему задал мальчик во время встречи президента с многодетными семьями.

«Дед Мороз, я думаю, главнее. Он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. Мы все люди грешные, и должны стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами: безусловной любви к ближнему, семье, стране», — сказал Путин. Трансляцию встречи в режиме видеоконференции ведет телеканал «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос «Кто главнее: он или Дед Мороз», сказал, что главнее Дед Мороз. Такой вопрос ему задал мальчик во время встречи президента с многодетными семьями. «Дед Мороз, я думаю, главнее. Он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел. Мы все люди грешные, и должны стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами: безусловной любви к ближнему, семье, стране», — сказал Путин. Трансляцию встречи в режиме видеоконференции ведет телеканал «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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