В тюменскую психбольницу ищут сексолога

Областная психиатрическая больница в Тюменской области ищет в свой штат врача-сексолога, которому предстоит диагностировать и лечить заболевания пациентов в данной сфере. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России».
«Требуется врач-сексолог. Обязанности: оказание сексологической помощи населению, проведение обследования взрослых пациентов с целью установления диагноза», — говорится в вакансии от тюменской Областной психиатрической больницы.
Специалист должен будет проводить сексолого-психиатрические экспертизы, как амбулаторно, так и в стационаре. Его рабочий день будет длиться с 8:00 до 16:00, а зарплата может составлять до 80 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что тюменским докторам предлагают работу и с переездом в другие регионы РФ. Так, стоматологи, которые захотят получать по 250 тысяч рублей в месяц, могут согласиться трудиться в Дагестане.
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