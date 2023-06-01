В тюменскую психбольницу ищут сексолога

01 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Пациентам психбольницы не хватает консультаций сексолога Фото: Владимир Андреев © URA.RU Областная психиатрическая больница в Тюменской области ищет в свой штат врача-сексолога, которому предстоит диагностировать и лечить заболевания пациентов в данной сфере. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». «Требуется врач-сексолог. Обязанности: оказание сексологической помощи населению, проведение обследования взрослых пациентов с целью установления диагноза», — говорится в вакансии от тюменской Областной психиатрической больницы. Специалист должен будет проводить сексолого-психиатрические экспертизы, как амбулаторно, так и в стационаре. Его рабочий день будет длиться с 8:00 до 16:00, а зарплата может составлять до 80 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменским докторам предлагают работу и с переездом в другие регионы РФ. Так, стоматологи, которые захотят получать по 250 тысяч рублей в месяц, могут согласиться трудиться в Дагестане.

Областная психиатрическая больница в Тюменской области ищет в свой штат врача-сексолога, которому предстоит диагностировать и лечить заболевания пациентов в данной сфере. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». «Требуется врач-сексолог. Обязанности: оказание сексологической помощи населению, проведение обследования взрослых пациентов с целью установления диагноза», — говорится в вакансии от тюменской Областной психиатрической больницы. Специалист должен будет проводить сексолого-психиатрические экспертизы, как амбулаторно, так и в стационаре. Его рабочий день будет длиться с 8:00 до 16:00, а зарплата может составлять до 80 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменским докторам предлагают работу и с переездом в другие регионы РФ. Так, стоматологи, которые захотят получать по 250 тысяч рублей в месяц, могут согласиться трудиться в Дагестане.