В тюменскую психбольницу ищут сексолога

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Мишустин в Ярославле. Ярославль, медсестра, медицина, врач, больница, фельдшер, доктор, прием врача
Пациентам психбольницы не хватает консультаций сексолога Фото:

Областная психиатрическая больница в Тюменской области ищет в свой штат врача-сексолога, которому предстоит диагностировать и лечить заболевания пациентов в данной сфере. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России».

«Требуется врач-сексолог. Обязанности: оказание сексологической помощи населению, проведение обследования взрослых пациентов с целью установления диагноза», — говорится в вакансии от тюменской Областной психиатрической больницы.

Специалист должен будет проводить сексолого-психиатрические экспертизы, как амбулаторно, так и в стационаре. Его рабочий день будет длиться с 8:00 до 16:00, а зарплата может составлять до 80 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что тюменским докторам предлагают работу и с переездом в другие регионы РФ. Так, стоматологи, которые захотят получать по 250 тысяч рублей в месяц, могут согласиться трудиться в Дагестане.

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Областная психиатрическая больница в Тюменской области ищет в свой штат врача-сексолога, которому предстоит диагностировать и лечить заболевания пациентов в данной сфере. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». «Требуется врач-сексолог. Обязанности: оказание сексологической помощи населению, проведение обследования взрослых пациентов с целью установления диагноза», — говорится в вакансии от тюменской Областной психиатрической больницы. Специалист должен будет проводить сексолого-психиатрические экспертизы, как амбулаторно, так и в стационаре. Его рабочий день будет длиться с 8:00 до 16:00, а зарплата может составлять до 80 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменским докторам предлагают работу и с переездом в другие регионы РФ. Так, стоматологи, которые захотят получать по 250 тысяч рублей в месяц, могут согласиться трудиться в Дагестане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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