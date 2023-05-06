В Тюмени ищут стоматолога за 250 тысяч рублей для работы в Дагестане

В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда для работы в Дербенте (Республика Дагестан). Работнику обещают зарплату 250 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито».
«В связи с расширением семейного стоматологического центра „Фэмили“ требуется врач стоматолог-ортопед, который умеет грамотно проводить консультации. Зарплата 250 тысяч рублей в месяц. Предполагается переезд сотрудника в Дербент», — написано в объявлении.
По словам работодателя, в обязанности входит: клинический прием по специальности «Ортопедия», оказание квалифицированной медицинской помощи по терапевтической стоматологии, составление комплексного плана лечения, планирование работ по имплантации любой степени сложности. У претендента на должность должен быть опыт работы по специальности от шести лет.
Ранее тюменцев приглашали работать в дома престарелых в Израиле. Обязанности заключались в том, чтобы ставить капельницы, помогать одеваться, выводить на прогулку, менять утки, вывозить на обеды, спускать с кроватей на коляски стариков. Зарплату предлагали от 250 до 300 тысяч рублей в месяц.
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