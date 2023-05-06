06 мая 2023
05 мая 2023

В Тюмени ищут стоматолога за 250 тысяч рублей для работы в Дагестане

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология, клипарт , стоматологический кабинет, прием, стоматолог, пациент, лечение зубов
У соискателя должен быть опыт работы по специальности от шести лет Фото:

В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда для работы в Дербенте (Республика Дагестан). Работнику обещают зарплату 250 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито».

«В связи с расширением семейного стоматологического центра „Фэмили“ требуется врач стоматолог-ортопед, который умеет грамотно проводить консультации. Зарплата 250 тысяч рублей в месяц. Предполагается переезд сотрудника в Дербент», — написано в объявлении.

По словам работодателя, в обязанности входит: клинический прием по специальности «Ортопедия», оказание квалифицированной медицинской помощи по терапевтической стоматологии, составление комплексного плана лечения, планирование работ по имплантации любой степени сложности. У претендента на должность должен быть опыт работы по специальности от шести лет.

Ранее тюменцев приглашали работать в дома престарелых в Израиле. Обязанности заключались в том, чтобы ставить капельницы, помогать одеваться, выводить на прогулку, менять утки, вывозить на обеды, спускать с кроватей на коляски стариков. Зарплату предлагали от 250 до 300 тысяч рублей в месяц.

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В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда для работы в Дербенте (Республика Дагестан). Работнику обещают зарплату 250 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». «В связи с расширением семейного стоматологического центра „Фэмили“ требуется врач стоматолог-ортопед, который умеет грамотно проводить консультации. Зарплата 250 тысяч рублей в месяц. Предполагается переезд сотрудника в Дербент», — написано в объявлении. По словам работодателя, в обязанности входит: клинический прием по специальности «Ортопедия», оказание квалифицированной медицинской помощи по терапевтической стоматологии, составление комплексного плана лечения, планирование работ по имплантации любой степени сложности. У претендента на должность должен быть опыт работы по специальности от шести лет. Ранее тюменцев приглашали работать в дома престарелых в Израиле. Обязанности заключались в том, чтобы ставить капельницы, помогать одеваться, выводить на прогулку, менять утки, вывозить на обеды, спускать с кроватей на коляски стариков. Зарплату предлагали от 250 до 300 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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