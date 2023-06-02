Военный аналитик Прохватилов заявил о способности России уничтожить бункеры командования Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
«Ярс» или «Тополь» необходимо настроить на среднюю дальность, сказал Владимир Прохватилов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Добраться до бункеров и центров принятия решений Украины можно с помощью ударов межконтинентальными баллистическими ракетами с конвенциональной боеголовкой или планирующими авиабомбами. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Один из вариантов — ударить по таким серьезным объектам межконтинентальными баллистическими ракетами с конвенциональной боевой частью, а не ядерной. Их в России очень много, например, комплексы „Ярс“ или „Тополь“. Для этого нужно их перенастроить на среднюю дальность. Удар такой стратегической ракетой — и здание СБУ гарантированно обвалится», — сказал Владимир Прохватилов.

По его словам, также можно использовать планирующие авиабомбы. «Следует применять более мощные ударные системы. Есть планирующие бомбы. Есть сложность в том, чтобы донести их до Киева, поскольку самолету придется высоко подняться. Но этот вопрос решаем, если поставить задачу перед летчиками и конструкторами авиационных бомб», — подчеркнул эксперт.

Ранее об ударах баллистическими ракетами по Киеву сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Такая же атака была на Харьковскую область, что подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Добраться до бункеров и центров принятия решений Украины можно с помощью ударов межконтинентальными баллистическими ракетами с конвенциональной боеголовкой или планирующими авиабомбами. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Один из вариантов — ударить по таким серьезным объектам межконтинентальными баллистическими ракетами с конвенциональной боевой частью, а не ядерной. Их в России очень много, например, комплексы „Ярс“ или „Тополь“. Для этого нужно их перенастроить на среднюю дальность. Удар такой стратегической ракетой — и здание СБУ гарантированно обвалится», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, также можно использовать планирующие авиабомбы. «Следует применять более мощные ударные системы. Есть планирующие бомбы. Есть сложность в том, чтобы донести их до Киева, поскольку самолету придется высоко подняться. Но этот вопрос решаем, если поставить задачу перед летчиками и конструкторами авиационных бомб», — подчеркнул эксперт. Ранее об ударах баллистическими ракетами по Киеву сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Такая же атака была на Харьковскую область, что подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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