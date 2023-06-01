Тюменские власти провели ревизию главного долгостроя ХМАО

Замгубернатора Тюменской области проверил ход строительства больницы в Нижневартовске

01 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Строительство Нижневартовской больницы должно быть завершено к сентябрю Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Тюменские власти провели ревизию главного долгостроя ХМАО — нижневартовской окружной больницы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Строительство больницы тянется уже 11 лет и все это время объект финансируется из областного бюджета по программе «Сотрудничество». На стройплощадку приехал замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов, чтобы лично выяснить, успеют ли югорские власти сдать объект до сентября, как и было обещано. «Делегацию встречал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. Он провел экскурсию по корпусам и заверил, что до выборов главы Тюменской области возведение больницы будет завершено», — рассказал инсайдер. В департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО подтвердили факт проведения выездного совещания с участием замгубернатора Тюменской области. «Участники совещания оценили готовность объекта и сроки его завершения. Были установлены контрольные точки окончания строительно-монтажных работ, пуско-наладки и поставки технологического оборудования. Сроки подтверждены генеральным подрядчиком ООО „Монолитстрой“», — прокомментировали в депстрое ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение профильным департаментам завершить строительство больницы до сентября. Прежде сроки неоднократно переносились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские власти провели ревизию главного долгостроя ХМАО — нижневартовской окружной больницы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. Строительство больницы тянется уже 11 лет и все это время объект финансируется из областного бюджета по программе «Сотрудничество». На стройплощадку приехал замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов, чтобы лично выяснить, успеют ли югорские власти сдать объект до сентября, как и было обещано. «Делегацию встречал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. Он провел экскурсию по корпусам и заверил, что до выборов главы Тюменской области возведение больницы будет завершено», — рассказал инсайдер. В департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО подтвердили факт проведения выездного совещания с участием замгубернатора Тюменской области. «Участники совещания оценили готовность объекта и сроки его завершения. Были установлены контрольные точки окончания строительно-монтажных работ, пуско-наладки и поставки технологического оборудования. Сроки подтверждены генеральным подрядчиком ООО „Монолитстрой“», — прокомментировали в депстрое ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение профильным департаментам завершить строительство больницы до сентября. Прежде сроки неоднократно переносились.