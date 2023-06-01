В собственности находится 1 гектар земли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пригороде Тюмени на продажу выставлена база отдыха на площади 1 гектар с прямым выходом к водоему. Об этом сообщается в объявлении на портале Avito.

«В продажу поступила база отдыха в пригороде Тюмени. Площадь базы составляет 1 гектар. Преимущество места — это прямой выход к водоему», — сообщается в объявлении на портале.

На территории базы имеются домики для проживания и баня. Стоимость объекта — 19 миллионов рублей. Отмечается, что в настоящее время база функционирует, и даже при отсутствии активной рекламы имеются клиенты.

Ранее URA.RU сообщало, что возле деревни Патрушева в Тюмени откроют новую базу отдыха. На ее территории планируется построить гостевые домики, концептуальный ресторан с участием известного в Тюмени ресторатора, а также обустроить прогулочную зону.