01 июня 2023

В Тюмени продается база отдыха с выходом к водоему. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закат на Шершневском водохранилище. Челябинск, закат, вода, озеро, лето, солнце, шершневское водохранилище, отдых, водоем, вечер, природа, штиль
В собственности находится 1 гектар земли Фото:

В пригороде Тюмени на продажу выставлена база отдыха на площади 1 гектар с прямым выходом к водоему. Об этом сообщается в объявлении на портале Avito.

«В продажу поступила база отдыха в пригороде Тюмени. Площадь базы составляет 1 гектар. Преимущество места — это прямой выход к водоему», — сообщается в объявлении на портале.

На территории базы имеются домики для проживания и баня. Стоимость объекта — 19 миллионов рублей. Отмечается, что в настоящее время база функционирует, и даже при отсутствии активной рекламы имеются клиенты.

Ранее URA.RU сообщало, что возле деревни Патрушева в Тюмени откроют новую базу отдыха. На ее территории планируется построить гостевые домики, концептуальный ресторан с участием известного в Тюмени ресторатора, а также обустроить прогулочную зону.

На территории базы есть домики для проживания и баня
На территории базы есть домики для проживания и баня

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В пригороде Тюмени на продажу выставлена база отдыха на площади 1 гектар с прямым выходом к водоему. Об этом сообщается в объявлении на портале Avito. «В продажу поступила база отдыха в пригороде Тюмени. Площадь базы составляет 1 гектар. Преимущество места — это прямой выход к водоему», — сообщается в объявлении на портале. На территории базы имеются домики для проживания и баня. Стоимость объекта — 19 миллионов рублей. Отмечается, что в настоящее время база функционирует, и даже при отсутствии активной рекламы имеются клиенты. Ранее URA.RU сообщало, что возле деревни Патрушева в Тюмени откроют новую базу отдыха. На ее территории планируется построить гостевые домики, концептуальный ресторан с участием известного в Тюмени ресторатора, а также обустроить прогулочную зону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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