Ольга Бузова улетела из Екатеринбурга «с камнями за пазухой». Фото

Звезде «Дома-2» Бузовой подарили в Уральском центре камня уникальный самоцвет с Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Артистка будет продвигать науку в массы Фото:

Певице Ольге Бузовой в Уральском центре камня Горного университета (Екатеринбург) подарили уникальный самоцвет райизит, открытый на Ямале в 2019 году. Один из образцов этого уникального камня хранится в администрации ямальского губернатора, рассказал URA.RU руководитель музея Фират Нурмухаметов.

«Мы подарили Ольге Бузовой райизит — этот камень экспедиция нашего университета открыла на Ямале в 2019 году в массиве Рай-Из. Один из больших образцов райизита стоит в резиденции губернатора ЯНАО, второй — в центре Салехарда. Это красивый яркий поделочный камень, который, как александрит, меняет цвет. При дневном свете он будет фиолетовый, при вечернем — розовый», — объяснил Нурмухаметов.

Помимо райизита, артистке вручили россыпь уральских полированных самоцветов. Среди них родонит, агат-переливт, пегматит. Звезда «Дома-2» призналась, что окончила географический факультет СПбГУ, поэтому тема недр ей очень близка.

«Оля была очень приветливой. Было видно, что она даже немного потерялась от красоты камней, забыла про камеры. Подарки ей понравились, можно сказать, гостья ушла от нас «с камнями за пазухой», — пошутил Фират Нурмухаметов.

Ольга Бузова прилетала в Екатеринбург в рамках образовательного проекта при поддержке Минобрнауки. Он нацелен на популяризацию науки среди студентов с помощью медийных персон.

Звезда «Дома-2» так увлекалась увиденным, что забыла про камеры
Звезда «Дома-2» так увлекалась увиденным, что забыла про камеры
Фото:
В Уральском центре камня певица с интересом рассматривала экспонаты
В Уральском центре камня певица с интересом рассматривала экспонаты
Фото:
Геологи рассказали Бузовой, как отличать в украшениях настоящие камни от подделок
Геологи рассказали Бузовой, как отличать в украшениях настоящие камни от подделок
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певице Ольге Бузовой в Уральском центре камня Горного университета (Екатеринбург) подарили уникальный самоцвет райизит, открытый на Ямале в 2019 году. Один из образцов этого уникального камня хранится в администрации ямальского губернатора, рассказал URA.RU руководитель музея Фират Нурмухаметов. «Мы подарили Ольге Бузовой райизит — этот камень экспедиция нашего университета открыла на Ямале в 2019 году в массиве Рай-Из. Один из больших образцов райизита стоит в резиденции губернатора ЯНАО, второй — в центре Салехарда. Это красивый яркий поделочный камень, который, как александрит, меняет цвет. При дневном свете он будет фиолетовый, при вечернем — розовый», — объяснил Нурмухаметов. Помимо райизита, артистке вручили россыпь уральских полированных самоцветов. Среди них родонит, агат-переливт, пегматит. Звезда «Дома-2» призналась, что окончила географический факультет СПбГУ, поэтому тема недр ей очень близка. «Оля была очень приветливой. Было видно, что она даже немного потерялась от красоты камней, забыла про камеры. Подарки ей понравились, можно сказать, гостья ушла от нас «с камнями за пазухой», — пошутил Фират Нурмухаметов. Ольга Бузова прилетала в Екатеринбург в рамках образовательного проекта при поддержке Минобрнауки. Он нацелен на популяризацию науки среди студентов с помощью медийных персон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...