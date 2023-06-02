Ольга Бузова улетела из Екатеринбурга «с камнями за пазухой». Фото

Звезде «Дома-2» Бузовой подарили в Уральском центре камня уникальный самоцвет с Ямала

02 июня 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Артистка будет продвигать науку в массы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певице Ольге Бузовой в Уральском центре камня Горного университета (Екатеринбург) подарили уникальный самоцвет райизит, открытый на Ямале в 2019 году. Один из образцов этого уникального камня хранится в администрации ямальского губернатора, рассказал URA.RU руководитель музея Фират Нурмухаметов. «Мы подарили Ольге Бузовой райизит — этот камень экспедиция нашего университета открыла на Ямале в 2019 году в массиве Рай-Из. Один из больших образцов райизита стоит в резиденции губернатора ЯНАО, второй — в центре Салехарда. Это красивый яркий поделочный камень, который, как александрит, меняет цвет. При дневном свете он будет фиолетовый, при вечернем — розовый», — объяснил Нурмухаметов. Помимо райизита, артистке вручили россыпь уральских полированных самоцветов. Среди них родонит, агат-переливт, пегматит. Звезда «Дома-2» призналась, что окончила географический факультет СПбГУ, поэтому тема недр ей очень близка. «Оля была очень приветливой. Было видно, что она даже немного потерялась от красоты камней, забыла про камеры. Подарки ей понравились, можно сказать, гостья ушла от нас «с камнями за пазухой», — пошутил Фират Нурмухаметов. Ольга Бузова прилетала в Екатеринбург в рамках образовательного проекта при поддержке Минобрнауки. Он нацелен на популяризацию науки среди студентов с помощью медийных персон. Звезда «Дома-2» так увлекалась увиденным, что забыла про камеры Фото: читатель URA.RU В Уральском центре камня певица с интересом рассматривала экспонаты Фото: читатель URA.RU Геологи рассказали Бузовой, как отличать в украшениях настоящие камни от подделок Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певице Ольге Бузовой в Уральском центре камня Горного университета (Екатеринбург) подарили уникальный самоцвет райизит, открытый на Ямале в 2019 году. Один из образцов этого уникального камня хранится в администрации ямальского губернатора, рассказал URA.RU руководитель музея Фират Нурмухаметов. «Мы подарили Ольге Бузовой райизит — этот камень экспедиция нашего университета открыла на Ямале в 2019 году в массиве Рай-Из. Один из больших образцов райизита стоит в резиденции губернатора ЯНАО, второй — в центре Салехарда. Это красивый яркий поделочный камень, который, как александрит, меняет цвет. При дневном свете он будет фиолетовый, при вечернем — розовый», — объяснил Нурмухаметов. Помимо райизита, артистке вручили россыпь уральских полированных самоцветов. Среди них родонит, агат-переливт, пегматит. Звезда «Дома-2» призналась, что окончила географический факультет СПбГУ, поэтому тема недр ей очень близка. «Оля была очень приветливой. Было видно, что она даже немного потерялась от красоты камней, забыла про камеры. Подарки ей понравились, можно сказать, гостья ушла от нас «с камнями за пазухой», — пошутил Фират Нурмухаметов. Ольга Бузова прилетала в Екатеринбург в рамках образовательного проекта при поддержке Минобрнауки. Он нацелен на популяризацию науки среди студентов с помощью медийных персон.