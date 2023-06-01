01 июня 2023
31 мая 2023

Часть депутатов ЯНАО уйдет на пенсию из-за решения губернатора Артюхова. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, совещание, заседание, депутаты
Депутаты планируют уйти на заслуженный отдых Фото:

Четверть действующих депутатов ЯНАО не войдет в состав следующего созыва заксобрания. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Казарин, Костогриз, Паршаков, Ситников, Гудкова и Фиголь вероятно уйдут на пенсию», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, это связано с тем, что после выборов 2025 года губернатор Дмитрий Артюхов урежет зарплаты народных избранников, поэтому депутатам будет выгоднее уйти на заслуженный отдых.

В заксобрание ЯНАО агентство направило запрос. В пресс-службе отказались от комментария.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания Максим Лазарев предложил сократить зарплаты парламентариев до средней по региону. Депутаты единогласно не поддержали данное предложение.

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Четверть действующих депутатов ЯНАО не войдет в состав следующего созыва заксобрания. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Казарин, Костогриз, Паршаков, Ситников, Гудкова и Фиголь вероятно уйдут на пенсию», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, это связано с тем, что после выборов 2025 года губернатор Дмитрий Артюхов урежет зарплаты народных избранников, поэтому депутатам будет выгоднее уйти на заслуженный отдых. В заксобрание ЯНАО агентство направило запрос. В пресс-службе отказались от комментария. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания Максим Лазарев предложил сократить зарплаты парламентариев до средней по региону. Депутаты единогласно не поддержали данное предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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