Часть депутатов ЯНАО уйдет на пенсию из-за решения губернатора Артюхова. Инсайд

02 июня 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Депутаты планируют уйти на заслуженный отдых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Четверть действующих депутатов ЯНАО не войдет в состав следующего созыва заксобрания. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Казарин, Костогриз, Паршаков, Ситников, Гудкова и Фиголь вероятно уйдут на пенсию», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, это связано с тем, что после выборов 2025 года губернатор Дмитрий Артюхов урежет зарплаты народных избранников, поэтому депутатам будет выгоднее уйти на заслуженный отдых. В заксобрание ЯНАО агентство направило запрос. В пресс-службе отказались от комментария. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания Максим Лазарев предложил сократить зарплаты парламентариев до средней по региону. Депутаты единогласно не поддержали данное предложение.

Четверть действующих депутатов ЯНАО не войдет в состав следующего созыва заксобрания. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Казарин, Костогриз, Паршаков, Ситников, Гудкова и Фиголь вероятно уйдут на пенсию», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, это связано с тем, что после выборов 2025 года губернатор Дмитрий Артюхов урежет зарплаты народных избранников, поэтому депутатам будет выгоднее уйти на заслуженный отдых. В заксобрание ЯНАО агентство направило запрос. В пресс-службе отказались от комментария. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания Максим Лазарев предложил сократить зарплаты парламентариев до средней по региону. Депутаты единогласно не поддержали данное предложение.