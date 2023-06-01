Четверть действующих депутатов ЯНАО не войдет в состав следующего созыва заксобрания. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.
«Казарин, Костогриз, Паршаков, Ситников, Гудкова и Фиголь вероятно уйдут на пенсию», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, это связано с тем, что после выборов 2025 года губернатор Дмитрий Артюхов урежет зарплаты народных избранников, поэтому депутатам будет выгоднее уйти на заслуженный отдых.
В заксобрание ЯНАО агентство направило запрос. В пресс-службе отказались от комментария.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания Максим Лазарев предложил сократить зарплаты парламентариев до средней по региону. Депутаты единогласно не поддержали данное предложение.
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