17 мая 2023
16 мая 2023

Депутаты ЯНАО забраковали законопроект о сокращении своих зарплат. Инсайд URA.RU подтвердился

В заксобрании ЯНАО забраковали законопроект о сокращении своих зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
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В заксобрании не поддержали предложение о приравнивании зарплат депутатов к средней по региону Фото:

Депутаты заксобрания ЯНАО забраковали законопроект о сокращении своих зарплат, так как в документе отсутствовало описание экономического эффекта от реализации закона. Об этом URA.RU сообщил депутат Максим Лазарев.

«Законопроект снят в связи с его недоработкой», — сообщил Лазарев. Комитет по экономической политике не увидел в документе расчетов по экономии бюджетных средств и в целом экономического эффекта от реализации инициативы.

Ранее URA.RU сообщало, что Лазарев предлагал приравнять зарплату парламентариев к средней по региону. Сейчас зарплату в заксобрании ЯНАО получают 13 депутатов. В год их доходы суммарно превышают 270 млн рублей. В среднем это 20 млн на человека. Источники агентства предполагали, что депутаты откажутся от данного законопроекта.

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Депутаты заксобрания ЯНАО забраковали законопроект о сокращении своих зарплат, так как в документе отсутствовало описание экономического эффекта от реализации закона. Об этом URA.RU сообщил депутат Максим Лазарев. «Законопроект снят в связи с его недоработкой», — сообщил Лазарев. Комитет по экономической политике не увидел в документе расчетов по экономии бюджетных средств и в целом экономического эффекта от реализации инициативы. Ранее URA.RU сообщало, что Лазарев предлагал приравнять зарплату парламентариев к средней по региону. Сейчас зарплату в заксобрании ЯНАО получают 13 депутатов. В год их доходы суммарно превышают 270 млн рублей. В среднем это 20 млн на человека. Источники агентства предполагали, что депутаты откажутся от данного законопроекта.
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