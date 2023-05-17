Депутаты заксобрания ЯНАО забраковали законопроект о сокращении своих зарплат, так как в документе отсутствовало описание экономического эффекта от реализации закона. Об этом URA.RU сообщил депутат Максим Лазарев.
«Законопроект снят в связи с его недоработкой», — сообщил Лазарев. Комитет по экономической политике не увидел в документе расчетов по экономии бюджетных средств и в целом экономического эффекта от реализации инициативы.
Ранее URA.RU сообщало, что Лазарев предлагал приравнять зарплату парламентариев к средней по региону. Сейчас зарплату в заксобрании ЯНАО получают 13 депутатов. В год их доходы суммарно превышают 270 млн рублей. В среднем это 20 млн на человека. Источники агентства предполагали, что депутаты откажутся от данного законопроекта.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.