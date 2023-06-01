Свердловскому депутату дали реальный срок за драку с битой

Суд Алапаевска приговорил депутата Чижа к двум годам колонии общего режима

02 июня 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Депутат в драке битой покалечил человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд Алапаевска (Свердловская область) приговорил местного депутата Илью Чижа к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Народный избранник год назад избил компанию людей битой, проломив одному из оппонентов череп. «2 июня Алапаевский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Ильи Чижа. Он признан виновным по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия“. Суд назначил Чижу наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в релизе ведомства. Инцидент с участием депутата произошел год назад во дворе дома Алапаевска. По версии следствия, Илья Чиж вступил в конфликт с компанией из девяти молодых людей. Одного из них он ударил битой по голове и туловищу, второму — 19-летнему парню — проломил череп и сломал скулу. Сам депутат объяснял URA.RU, что таким образом пытался спасти свою жизнь от хулиганов.

Суд Алапаевска (Свердловская область) приговорил местного депутата Илью Чижа к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Народный избранник год назад избил компанию людей битой, проломив одному из оппонентов череп. «2 июня Алапаевский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Ильи Чижа. Он признан виновным по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия“. Суд назначил Чижу наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в релизе ведомства. Инцидент с участием депутата произошел год назад во дворе дома Алапаевска. По версии следствия, Илья Чиж вступил в конфликт с компанией из девяти молодых людей. Одного из них он ударил битой по голове и туловищу, второму — 19-летнему парню — проломил череп и сломал скулу. Сам депутат объяснял URA.RU, что таким образом пытался спасти свою жизнь от хулиганов.