В тюменских ресторанах «Вкусно — и точка» отказались брать на работу школьников с 15 лет

02 июня 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

«Вкусно — и точка» не возьмет на работу тюменских подростков младше 16 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский франчайзи-партнер сети «Вкусно — и точка» отказался идти по пути «материнской» компании, где ранее объявили о приеме на работу школьников с 15 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального представителя бренда. «Согласно договору коммерческой концессии с правообладателем товарного знака, ООО „СПП“ обеспечивает неизменно высокое качество продукции и обслуживания. При этом компания является независимой организацией со своей кадровой политикой. Мы, как и прежде, принимаем на работу кандидатов, достигших 16-летнего возраста», — заявили в пресс-службе тюменских ресторанов «Вкусно — и точка». Ранее стало известно, что на работу в сеть предприятий быстрого питания начнут брать школьников с 15 лет и мигрантов. «Из-за нехватки сотрудников порог вхождения в компанию снизили до 15 лет и начали перезванивать всем, кому когда-то обещали», — сообщал telegram-канал Mash. Тюмень стала первым в России городом, где жители увидели обновленные заведения сети «Вкусно — и точка». Открытие ресторана, прошедшего реновацию, состоялось еще в мае.

Тюменский франчайзи-партнер сети «Вкусно — и точка» отказался идти по пути «материнской» компании, где ранее объявили о приеме на работу школьников с 15 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального представителя бренда. «Согласно договору коммерческой концессии с правообладателем товарного знака, ООО „СПП“ обеспечивает неизменно высокое качество продукции и обслуживания. При этом компания является независимой организацией со своей кадровой политикой. Мы, как и прежде, принимаем на работу кандидатов, достигших 16-летнего возраста», — заявили в пресс-службе тюменских ресторанов «Вкусно — и точка». Ранее стало известно, что на работу в сеть предприятий быстрого питания начнут брать школьников с 15 лет и мигрантов. «Из-за нехватки сотрудников порог вхождения в компанию снизили до 15 лет и начали перезванивать всем, кому когда-то обещали», — сообщал telegram-канал Mash. Тюмень стала первым в России городом, где жители увидели обновленные заведения сети «Вкусно — и точка». Открытие ресторана, прошедшего реновацию, состоялось еще в мае.