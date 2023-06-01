01 июня 2023

В тюменских ресторанах «Вкусно — и точка» отказались брать на работу школьников с 15 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Вкусно и точка. Тюмень, вкусно и точка
«Вкусно — и точка» не возьмет на работу тюменских подростков младше 16 Фото:

Тюменский франчайзи-партнер сети «Вкусно — и точка» отказался идти по пути «материнской» компании, где ранее объявили о приеме на работу школьников с 15 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального представителя бренда.

«Согласно договору коммерческой концессии с правообладателем товарного знака, ООО „СПП“ обеспечивает неизменно высокое качество продукции и обслуживания. При этом компания является независимой организацией со своей кадровой политикой. Мы, как и прежде, принимаем на работу кандидатов, достигших 16-летнего возраста», — заявили в пресс-службе тюменских ресторанов «Вкусно — и точка».

Ранее стало известно, что на работу в сеть предприятий быстрого питания начнут брать школьников с 15 лет и мигрантов. «Из-за нехватки сотрудников порог вхождения в компанию снизили до 15 лет и начали перезванивать всем, кому когда-то обещали», — сообщал telegram-канал Mash.

Тюмень стала первым в России городом, где жители увидели обновленные заведения сети «Вкусно — и точка». Открытие ресторана, прошедшего реновацию, состоялось еще в мае.

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Тюменский франчайзи-партнер сети «Вкусно — и точка» отказался идти по пути «материнской» компании, где ранее объявили о приеме на работу школьников с 15 лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального представителя бренда. «Согласно договору коммерческой концессии с правообладателем товарного знака, ООО „СПП“ обеспечивает неизменно высокое качество продукции и обслуживания. При этом компания является независимой организацией со своей кадровой политикой. Мы, как и прежде, принимаем на работу кандидатов, достигших 16-летнего возраста», — заявили в пресс-службе тюменских ресторанов «Вкусно — и точка». Ранее стало известно, что на работу в сеть предприятий быстрого питания начнут брать школьников с 15 лет и мигрантов. «Из-за нехватки сотрудников порог вхождения в компанию снизили до 15 лет и начали перезванивать всем, кому когда-то обещали», — сообщал telegram-канал Mash. Тюмень стала первым в России городом, где жители увидели обновленные заведения сети «Вкусно — и точка». Открытие ресторана, прошедшего реновацию, состоялось еще в мае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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