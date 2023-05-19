Тюменцы первыми в стране увидят реновацию предприятий «Вкусно — и точка»

20 мая 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Первое заведение сети после реновации откроют 22 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предприятие сети быстрого питания «Вкусно — и точка» на улице Ленина в Тюмени станет первым в стране заведением компании, которое прошло реновацию. Дату открытия после ремонта назначали на 22 мая, о чем URA.RU сообщили в пресс-службе сети. «Ремодулинг предприятий — это важный этап развития компании „Вкусно — и точка“. В Тюмени компания присутствует более 15 лет. И мы рады, что 22 мая откроется обновленное центральное предприятие, которое стало не только первым открытым в Тюмени, но и первым, которое прошло глобальную реновацию» — передает пресс-служба компании слова франчайзи-партнера Алексея Филиппенко, гендиректора ООО «СПП». Открыть заведение на улице Ленина, 54 планируют в 12:00 22 мая, спустя два месяца ремонта. Также 27 мая там пройдет праздник, на котором с полудня будут конкурсы для детей, а с 18:00 до 20:00 пройдет концерт музыкальной группы. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылось пятое по счету заведение сети «Вкусно — и точка». Изначально оно должно было стать новым пунктом McDonald’s, однако компания приостановила свою деятельность в РФ.

Предприятие сети быстрого питания «Вкусно — и точка» на улице Ленина в Тюмени станет первым в стране заведением компании, которое прошло реновацию. Дату открытия после ремонта назначали на 22 мая, о чем URA.RU сообщили в пресс-службе сети. «Ремодулинг предприятий — это важный этап развития компании „Вкусно — и точка“. В Тюмени компания присутствует более 15 лет. И мы рады, что 22 мая откроется обновленное центральное предприятие, которое стало не только первым открытым в Тюмени, но и первым, которое прошло глобальную реновацию» — передает пресс-служба компании слова франчайзи-партнера Алексея Филиппенко, гендиректора ООО «СПП». Открыть заведение на улице Ленина, 54 планируют в 12:00 22 мая, спустя два месяца ремонта. Также 27 мая там пройдет праздник, на котором с полудня будут конкурсы для детей, а с 18:00 до 20:00 пройдет концерт музыкальной группы. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылось пятое по счету заведение сети «Вкусно — и точка». Изначально оно должно было стать новым пунктом McDonald’s, однако компания приостановила свою деятельность в РФ.