Курганцы срочно собирают деньги на автомобиль для участника СВО

02 июня 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Жители Куртамышского муниципального округа собирают деньги на «Ниву» для «поющего бурята» (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Куртамышского муниципального округа Курганской области собирают деньги на автомобиль для земляка-участника СВО, известного в сети как «поящий бурят». Боец прибыл в отпуск, поэтому на сборы отвели всего неделю, сообщил глава округа Андрей Гвоздев на своей странице во «ВКонтакте». «Как всегда с лучезарной улыбкой, с хорошим боевым настроем. Талгат артиллерист и для выполнения боевых задач нужен небольшой проходимый автомобиль типа „Нива“. Часть средств собрана, в запасе еще неделя. Уверен, что земляки поддержат нашего солдата», — написал Гвоздев на своей странице во «ВКонтакте». В администрации округа уточнили, что на данный момент собрано 280 тысяч рублей. В сборе приняли участие местные школы, редакция газеты «Куртамышская нива», жители сел и деревень, а также ИП Власенко Н.И. Жители округа ранее подготовили пять автомобилей УАЗ для отправки в зону СВО. Ранее URA.RU писало, что курганский «поющий бурят» руководит артиллерией в зоне спецоперации. Военнослужащий стал известным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ». В Куртамышский округ прибыл в отпуск боец СВО, известный как «поющий бурят» фото: страница Андрея Гвоздева во «ВКонтакте»

Жители Куртамышского муниципального округа Курганской области собирают деньги на автомобиль для земляка-участника СВО, известного в сети как «поящий бурят». Боец прибыл в отпуск, поэтому на сборы отвели всего неделю, сообщил глава округа Андрей Гвоздев на своей странице во «ВКонтакте». «Как всегда с лучезарной улыбкой, с хорошим боевым настроем. Талгат артиллерист и для выполнения боевых задач нужен небольшой проходимый автомобиль типа „Нива“. Часть средств собрана, в запасе еще неделя. Уверен, что земляки поддержат нашего солдата», — написал Гвоздев на своей странице во «ВКонтакте». В администрации округа уточнили, что на данный момент собрано 280 тысяч рублей. В сборе приняли участие местные школы, редакция газеты «Куртамышская нива», жители сел и деревень, а также ИП Власенко Н.И. Жители округа ранее подготовили пять автомобилей УАЗ для отправки в зону СВО. Ранее URA.RU писало, что курганский «поющий бурят» руководит артиллерией в зоне спецоперации. Военнослужащий стал известным в интернете как «поющий бурят» после исполнения песни группы «Любэ».