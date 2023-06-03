Как вести себя в грозу. Инфографика

МЧС объяснило правила безопасности в грозу

03 июня 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

От ударов молнии ежегодно погибает до трех тысяч человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Синоптики в ближайшие дни обещают сильные грозы в Уральском федеральном округе, где установилась аномальная жара. В большинстве регионов России грозы наблюдаются с мая по сентябрь, а на юге — круглогодично. URA.RU приводит рекомендации МЧС России, как вести себя во время грозы. Чем опасна гроза Основную опасность во время грозы представляет удар молнии. Это искровой разряд электрического заряда кучевого облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и громом. Молния бывает обычная линейная (зигзагообразная) и шаровая, которая встречается гораздо реже. Шаровая молния представляет собой шар, который плавает в воздухе и взрывается при любом столкновении с твердым предметом. Молния опасна в момент, когда сразу за вспышкой следует раскат грома. Температура молниевого разряда достигает 300 тысяч градусов. Дерево при ударе молнии может загореться. Попадание молнии в человека обычно заканчивается летальным исходом. Ежегодно от молнии в мире погибает около трех тысяч человек. Куда бьет молния Новость по теме На Челябинскую область надвигается шторм Разряд статического электричества обычно проходит по пути наименьшего электрического сопротивления. Чаще всего молнии ударяют в высокие объекты — дерево, небоскреб, мачту корабля. Попадание молнии в здание обычно приводит к нарушению изоляции электропроводки, может начаться пожар. Для защиты от молний на объектах экономики обычно устанавливается система заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями проводами. Если человек во время грозы оказался посреди поля, молния скорее всего ударит в него. В аналогичной опасности находятся рыбаки на лодке посреди водоема. Расстояние до грозового фронта можно рассчитать, умножив количество секунд, прошедших после вспышки до грома, на 340 (скорость звука в воздухе составляет 340 метров в секунду). Например, если прошло пять секунд, то до грозового фронта примерно 1700 метров. Чего нельзя делать во время грозы Во время грозы нельзя разговаривать по телефону, поскольку он создает небольшое магнитное поле, способное притянуть электрический разряд;

Когда ударяет молния, нельзя подходить к электропроводке, водостокам с крыш, антенне;

Подходить к окнам;

Стоять рядом с высокими деревьями, особенно соснами, дубами и тополями;

Находится на спортивных площадках, где есть металлические тренажеры;

Ехать на велосипеде, мотоцикле или самокате. Нужно остановиться и отойти от них на 20-30 метров. Запреты во время грозы Инфографика URA.RU Как уберечься во время грозы Во время грозы нужно закрыть окна, двери, дымоходы, вентиляции;

Необходимо выключить телевизор, радио и другие электроприборы;

Если вы находитесь в лесу, нужно укрыться среди низкорослых деревьев;

Если вы находитесь на водоеме, нужно выйти из воды, отойти от берега, при возможности спуститься в низину;

При нахождении в степи или поле во время грозы нужно присесть на корточки в ложбине или овраге, обхватив ноги руками. Ложиться на землю, подставляя току все тело, нельзя.

Если гроза застала в автомобиле, нужно остановиться, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника. Покидать машину нельзя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Синоптики в ближайшие дни обещают сильные грозы в Уральском федеральном округе, где установилась аномальная жара. В большинстве регионов России грозы наблюдаются с мая по сентябрь, а на юге — круглогодично. URA.RU приводит рекомендации МЧС России, как вести себя во время грозы. Основную опасность во время грозы представляет удар молнии. Это искровой разряд электрического заряда кучевого облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и громом. Молния бывает обычная линейная (зигзагообразная) и шаровая, которая встречается гораздо реже. Шаровая молния представляет собой шар, который плавает в воздухе и взрывается при любом столкновении с твердым предметом. Молния опасна в момент, когда сразу за вспышкой следует раскат грома. Температура молниевого разряда достигает 300 тысяч градусов. Дерево при ударе молнии может загореться. Попадание молнии в человека обычно заканчивается летальным исходом. Ежегодно от молнии в мире погибает около трех тысяч человек. Разряд статического электричества обычно проходит по пути наименьшего электрического сопротивления. Чаще всего молнии ударяют в высокие объекты — дерево, небоскреб, мачту корабля. Попадание молнии в здание обычно приводит к нарушению изоляции электропроводки, может начаться пожар. Для защиты от молний на объектах экономики обычно устанавливается система заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями проводами. Если человек во время грозы оказался посреди поля, молния скорее всего ударит в него. В аналогичной опасности находятся рыбаки на лодке посреди водоема. Расстояние до грозового фронта можно рассчитать, умножив количество секунд, прошедших после вспышки до грома, на 340 (скорость звука в воздухе составляет 340 метров в секунду). Например, если прошло пять секунд, то до грозового фронта примерно 1700 метров.