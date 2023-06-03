03 июня 2023

Итальянский экономист раскрыл планы США на Украину

Экономист Палермо: США воспользуются Украиной, чтобы перейти к завоеванию Европы
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
После Украины США возьмутся за захват Европы, считает Палермо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты воспользовались Украиной для того, чтобы завоевать Европу в экономическом, а также военном отношении. Такое мнение выразил итальянский экономист Джулио Палермо.

«В общей картине событий Украина — не более чем часть, пусть и решающая, длительного процесса распространения американского капитала и вооруженных сил в Европе», — рассказал Палермо в интервью онлайн-изданию l’Antidiplomatico. Согласно его мнению, уничтожение материальных ресурсов Украины позволяет получить США преимущественное право для захвата ее человеческих и материальных ресурсов на этапе восстановления. После этого Вашингтон перейдет к реализации своей основной цели — завоеванию Европы, считает Палермо.

США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине с начала проведения специальной военной операции. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, однако, предупредил о последствиях подобной помощи. Согласно его словам, Киев не получает помощь бесплатно, она, напротив, оплачивается из выделенных стране кредитных средств. Также стало известно о том, что НАТО планирует реализовать программу многолетней военной помощи для ВСУ. Она предполагает полной перевооружение страны, с соответствующим анонсом выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Соединенные Штаты воспользовались Украиной для того, чтобы завоевать Европу в экономическом, а также военном отношении. Такое мнение выразил итальянский экономист Джулио Палермо. «В общей картине событий Украина — не более чем часть, пусть и решающая, длительного процесса распространения американского капитала и вооруженных сил в Европе», — рассказал Палермо в интервью онлайн-изданию l’Antidiplomatico. Согласно его мнению, уничтожение материальных ресурсов Украины позволяет получить США преимущественное право для захвата ее человеческих и материальных ресурсов на этапе восстановления. После этого Вашингтон перейдет к реализации своей основной цели — завоеванию Европы, считает Палермо. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине с начала проведения специальной военной операции. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, однако, предупредил о последствиях подобной помощи. Согласно его словам, Киев не получает помощь бесплатно, она, напротив, оплачивается из выделенных стране кредитных средств. Также стало известно о том, что НАТО планирует реализовать программу многолетней военной помощи для ВСУ. Она предполагает полной перевооружение страны, с соответствующим анонсом выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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