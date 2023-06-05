Рогов: ВСУ начали наступать в Запорожской области

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ВСУ начали активное наступление в Запорожской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно наступать в районе Времевьеского выступа Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сегодня с самого раннего утра, начиная с 04:00 утра, возобновились активные боевые действия [со стороны ВСУ] в районе Времевьеского выступа», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его словам, украинские войска бросили в атаку еще большую силу, чем днем ранее.

Ранее военкор Александр Коц сообщил о попытке украинской армии прорваться в Запорожской области. Также ВСУ атаковали на белгородском и донецком направлениях. Позже в Минобороны заявили, что наступление украинских подразделений закончилось неудачей, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно наступать в районе Времевьеского выступа Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Сегодня с самого раннего утра, начиная с 04:00 утра, возобновились активные боевые действия [со стороны ВСУ] в районе Времевьеского выступа», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его словам, украинские войска бросили в атаку еще большую силу, чем днем ранее. Ранее военкор Александр Коц сообщил о попытке украинской армии прорваться в Запорожской области. Также ВСУ атаковали на белгородском и донецком направлениях. Позже в Минобороны заявили, что наступление украинских подразделений закончилось неудачей, пишет «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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