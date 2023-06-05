Рогов: ВСУ начали наступать в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно наступать в районе Времевьеского выступа Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Сегодня с самого раннего утра, начиная с 04:00 утра, возобновились активные боевые действия [со стороны ВСУ] в районе Времевьеского выступа», — написал Владимир Рогов в своем
Ранее военкор Александр Коц сообщил о попытке украинской армии прорваться в Запорожской области. Также ВСУ атаковали на белгородском и донецком направлениях. Позже в Минобороны заявили, что наступление украинских подразделений закончилось неудачей, пишет «Федеральное агентство новостей».
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