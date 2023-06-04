В Перми ищут название для нового добровольческого танкового батальона

05 июня 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Название для добровольческого подразделения пока не выбрано Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае пока не придумали название для добровольческого танкового батальона, который будет участвовать в спецоперации. Формирование подразделения практически завершено, рассказал URA.RU начальник краевого пункта отбора на военную службу по контракту майор Джангар Мутаев. «Формирование батальона находится на завершающем этапе. Это [добровольческий танковый батальон] не совсем «Молот-2», официально власти пока не дали ему название. Скорее всего, такое негласное название появилось из-за того, что было решено сформировать в Пермском крае еще один именно танковый батальон, и перед ним будут стоять точно такие же задачи, как перед «Молотом», — пояснил Мутаев. Предполагается, что помимо танкового батальона, в регионе формируются еще несколько подразделений из числа жителей Прикамья. «На примере „Пармы“ и „Молота“ мы видим, что практика формирования „именных“ подразделений зарекомендовала себя положительно. Главное, что в таких батальонах присутствует дух землячества. Плюс ко всему, это адресная поддержка региона от центра поддержки мобилизованных, от жителей — все это в совокупности положительно влияет на моральный климат в коллективе», — добавил Мутаев. При этом начальник краевого пункта отбора на военную службу отметил, что если в пермские батальоны пожелают вступить граждане из других субъектов РФ, то «это не будет являться препятствием». Ранее стало известно, что в Прикамье решено создать еще один танковый батальон из числа добровольцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае пока не придумали название для добровольческого танкового батальона, который будет участвовать в спецоперации. Формирование подразделения практически завершено, рассказал URA.RU начальник краевого пункта отбора на военную службу по контракту майор Джангар Мутаев. «Формирование батальона находится на завершающем этапе. Это [добровольческий танковый батальон] не совсем «Молот-2», официально власти пока не дали ему название. Скорее всего, такое негласное название появилось из-за того, что было решено сформировать в Пермском крае еще один именно танковый батальон, и перед ним будут стоять точно такие же задачи, как перед «Молотом», — пояснил Мутаев. Предполагается, что помимо танкового батальона, в регионе формируются еще несколько подразделений из числа жителей Прикамья. «На примере „Пармы“ и „Молота“ мы видим, что практика формирования „именных“ подразделений зарекомендовала себя положительно. Главное, что в таких батальонах присутствует дух землячества. Плюс ко всему, это адресная поддержка региона от центра поддержки мобилизованных, от жителей — все это в совокупности положительно влияет на моральный климат в коллективе», — добавил Мутаев. При этом начальник краевого пункта отбора на военную службу отметил, что если в пермские батальоны пожелают вступить граждане из других субъектов РФ, то «это не будет являться препятствием». Ранее стало известно, что в Прикамье решено создать еще один танковый батальон из числа добровольцев.