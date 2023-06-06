Старший лейтенант назвал точку основного удара ВСУ при контрнаступлении

Старший лейтенант Матюшин предупредил об отвлекающих ударах ВСУ перед контрнаступлением

ВСУ скрывают точку своего основного удара, отметил Александр Матюшин Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Исходя из тактических и стратегических выгод, точкой основного удара при контрнаступлении ВСУ станет запорожское направление и выход к Крыму. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин.

«Место основного удара ВСУ очень сложно опередить, потому что невозможно точно сказать, где оно находится. Такие данные содержатся в секрете. Поэтому место основного удара ВСУ можно только предсказать, исходя из тех тактических и стратегических выгод, которые они получат в результате своего наступления. Тут, конечно же, видится как раз направление Запорожья, если брать за основную точку отсчета желание украинцев все-таки прорваться в Крым. Тогда, конечно же, самым приоритетным будет движение через Мелитополь по степям», — объяснил Александр Матюшин.

При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что для отвлечения от места основного удара, ВСУ будут вести вспомогательные атаки. «Для отвлечения от места основного удара всегда проводятся вспомогательные, как это было со времен Первой мировой войны, когда установилась позиционная война, позиционная тактика борьбы. Тогда для прорыва глубокоэшелонированной укрепленной линии обороны приходилось использовать несколько отвлекающих ударов и один основной, при этом активно маневрируя резервами. Так действовал [Алексей] Брусилов (верховный главнокомандующий Русской армии в 1917 году, — прим. URA.RU) во время своего знаменитого брусиловского прорыва», — добавил Матюшин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о попытках масштабного наступления ВСУ на пяти участках фронта на южно-донецком направлении. Однако атака была отражена российской армией. Позже ВСУ возобновили активные боевые действия в районе населенного пункта Времевка Запорожской области.