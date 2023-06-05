В СК РФ назвали число отравившихся сидром в Ульяновской области

Количество погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области достигло девяти человек. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете России (СК РФ).
«По нашим сведениям, девять человек погибло от отравления суррогатным сидром», — передает сообщение СК РФ РИА Новости. Там добавили, что предприниматель из Самарской области задержан. Следствие установило, что продукция, поставляемая в магазины «Территория пива», содержала опасные компоненты, в результате чего произошло множественное отравление, в том числе в Димитровграде и Новокуйбышевске.
Ранее мэр города Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков сообщил, что 12 человек пострадали от отравления сидром, а шесть из них умерли. По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, 22 человека из городов Димитровград и Ульяновск пострадали от употребления суррогатного сидра, в результате чего восемь из них умерли.
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