В лейбле ответили, когда солист «Три дня дождя» извинится перед екатеринбуржцами

Лейбл IZBA: солист «Три дня дождя» принесет извинения свердловчанам, когда придет в себя

05 июня 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

В лейбле IZBA заявили, что Глеб Викторов обязательно извинится перед фанатами, когда поправится Фото: Дарья Попова © URA.RU Солист рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов извинится перед екатеринбуржцами, как только придет в себя после курса лечения в клинике. Об этом сообщили в соцсетях лейбла IZBA. «Екатеринбург. Мы очень любим свою аудиторию. <…> Как только придет в себя, Глеб отдельно принесет свои извинения», — сказано в сообщении в telegram-канале лейбла. Представитель группы попросил фанатов не забывать, что команда «Три дня дождя» работала на максимум, чтобы организовать все концерты. По его словам, солист старался отыграть весь тур, потому что чувствовал себя ответственным перед зрителями, и просто не мог не выступить. Викторов, как сообщили представители лейбла, находится в клинике. Врачи несколько недель будут следить за ним. «Он начнет длинную борьбу со своей болезнью (алкоголизм — прим. URA.RU). Теперь ему самому стало очевидно, что иначе никак», — отметили в лейбле IZBA. Инцидент с солистом группы «Три дня дождя» Викторовым произошел в Екатеринбурге 4 июня. Мужчина вышел на сцену пьяным, валялся на полу и не мог петь. Некоторые поклонники считают, что музыканта нужно поддержать, а другие отвернулись от него. Роспотребнадзор по Свердловской области уверяет, что фанаты смогут вернуть деньги беспрепятственно. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заступилась за солиста группы. После сорванного концерта в уральской столице музыкальный проект «Три Дня Дождя» временно закрыли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Солист рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов извинится перед екатеринбуржцами, как только придет в себя после курса лечения в клинике. Об этом сообщили в соцсетях лейбла IZBA. «Екатеринбург. Мы очень любим свою аудиторию. <…> Как только придет в себя, Глеб отдельно принесет свои извинения», — сказано в сообщении в telegram-канале лейбла. Представитель группы попросил фанатов не забывать, что команда «Три дня дождя» работала на максимум, чтобы организовать все концерты. По его словам, солист старался отыграть весь тур, потому что чувствовал себя ответственным перед зрителями, и просто не мог не выступить. Викторов, как сообщили представители лейбла, находится в клинике. Врачи несколько недель будут следить за ним. «Он начнет длинную борьбу со своей болезнью (алкоголизм — прим. URA.RU). Теперь ему самому стало очевидно, что иначе никак», — отметили в лейбле IZBA. Инцидент с солистом группы «Три дня дождя» Викторовым произошел в Екатеринбурге 4 июня. Мужчина вышел на сцену пьяным, валялся на полу и не мог петь. Некоторые поклонники считают, что музыканта нужно поддержать, а другие отвернулись от него. Роспотребнадзор по Свердловской области уверяет, что фанаты смогут вернуть деньги беспрепятственно. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заступилась за солиста группы. После сорванного концерта в уральской столице музыкальный проект «Три Дня Дождя» временно закрыли.