05 июня 2023

Компания Apple презентовала новые модели MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro

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В Apple показали новые гаджеты (фото из архива) Фото:

Компания Apple на Всемирной конференции для разработчиков (WWDC) представила новое поколение MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro. Компания вела прямой эфир с конференции.

«Новый MacBook Air работает на процессоре M2, заряда батареи хватит на 18 часов. Mac Studio и Mac Pro — два самых мощных когда-либо созданных Mac», — сообщили в Apple во время прямого эфира на YouTube-канале.

MacBook Air, как утверждают в Apple, самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире, ведь его ширина составляет всего 11,5 миллиметра. Он оснащен новой звуковой системой с шестью динамиками и камерой FaceTime HD с разрешением видео 1080р. Его стартовая цена — 1099 долларов.

Mac Studio будет доступен с процессорами M2 Max и новым M2 Ultra (Mac Pro также оснащен M2 Ultra). Их оперативная память может составлять до 192 ГБ. За Mac Studio придется заплатить 1999 долларов, а за Mac Pro — 6999 долларов.

Заказы на новую технику Apple открылись 5 июня. Однако в магазинах они будут доступны с 13 июня.

Ранее компанию Apple обвинили в шпионаже за россиянами. В ФСБ России сообщили, что тысячи телефонов этой компании оказались заражены программой-вирусом. Компанию уличили в сотрудничестве с американскими спецслужбами, однако в Apple заявили, что это ложная информация.

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Компания Apple на Всемирной конференции для разработчиков (WWDC) представила новое поколение MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro. Компания вела прямой эфир с конференции. «Новый MacBook Air работает на процессоре M2, заряда батареи хватит на 18 часов. Mac Studio и Mac Pro — два самых мощных когда-либо созданных Mac», — сообщили в Apple во время прямого эфира на YouTube-канале. MacBook Air, как утверждают в Apple, самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире, ведь его ширина составляет всего 11,5 миллиметра. Он оснащен новой звуковой системой с шестью динамиками и камерой FaceTime HD с разрешением видео 1080р. Его стартовая цена — 1099 долларов. Mac Studio будет доступен с процессорами M2 Max и новым M2 Ultra (Mac Pro также оснащен M2 Ultra). Их оперативная память может составлять до 192 ГБ. За Mac Studio придется заплатить 1999 долларов, а за Mac Pro — 6999 долларов. Заказы на новую технику Apple открылись 5 июня. Однако в магазинах они будут доступны с 13 июня. Ранее компанию Apple обвинили в шпионаже за россиянами. В ФСБ России сообщили, что тысячи телефонов этой компании оказались заражены программой-вирусом. Компанию уличили в сотрудничестве с американскими спецслужбами, однако в Apple заявили, что это ложная информация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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