Немецкий политолог вынес приговор контрнаступлению ВСУ

Focus: Украина не сможет сокрушить российскую армию в ходе своего наступления

06 июня 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

ВСУ планирует долгий конфликт на истощение, заявил Герфрид Мюнклер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Масштаб украинского контрнаступления будет гораздо скромнее, чем на это рассчитывает Запад. Об этом рассказал немецкий политолог Герфрид Мюнклер. «Классическое крупное наступление, позволяющее одной армии сокрушить другую, требует превосходства 3:1. Украина не в состоянии это сделать [в ходе контрнаступления]», — подчеркнул Герфрид Мюнклер в материале немецкому журналу Focus. Он акцентировал внимание на том, что европейское сообщество выдает желаемое за действительное, но на самом деле масштабы наступления будут значительно скромнее. Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще весной говорили о подготовке контрнаступления. Запад ожидал, что наступление начнется раньше. В Минобороны РФ уточняли, что Украина направляет свои силы на южно-донецкое направление. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркнул, что ВС РФ оттесняют украинские войска при наступлении. В Польше заявили, что ВСУ не смогут победить в конфликте с РФ, передает «Национальная служба новостей». ВСУ могут нанести удар по Запорожском направлению, сообщает телеканал 360.

Масштаб украинского контрнаступления будет гораздо скромнее, чем на это рассчитывает Запад. Об этом рассказал немецкий политолог Герфрид Мюнклер. «Классическое крупное наступление, позволяющее одной армии сокрушить другую, требует превосходства 3:1. Украина не в состоянии это сделать [в ходе контрнаступления]», — подчеркнул Герфрид Мюнклер в материале немецкому журналу Focus. Он акцентировал внимание на том, что европейское сообщество выдает желаемое за действительное, но на самом деле масштабы наступления будут значительно скромнее. Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще весной говорили о подготовке контрнаступления. Запад ожидал, что наступление начнется раньше. В Минобороны РФ уточняли, что Украина направляет свои силы на южно-донецкое направление. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркнул, что ВС РФ оттесняют украинские войска при наступлении. В Польше заявили, что ВСУ не смогут победить в конфликте с РФ, передает «Национальная служба новостей». ВСУ могут нанести удар по Запорожском направлению, сообщает телеканал 360.