В Кургане в реке ищут мужчину

В реке Тобол спасатели ищут мужчину
В микрорайоне Кургана спасатели в реке ищут 25-летнего мужчину. Информация об этом сообщается в социальных сетях.
«4 июня в районе микрорайона Кулацкий на реке Тобол утонул 25-летний молодой человек. Водолазы поисково-спасательной службы, прибывшие к месту происшествия, провели обследование дна реки, но никого не нашли. Работы по поиску утонувшего продолжаются», — говорится в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службам ведомств данную информацию URA.RU подтверждать не стали, уточнив, что пока нет подтверждения гибели молодого человека.
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