05 июня 2023

В Кургане в реке ищут мужчину

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В реке Тобол спасатели ищут мужчину Фото:

В микрорайоне Кургана спасатели в реке ищут 25-летнего мужчину. Информация об этом сообщается в социальных сетях.

«4 июня в районе микрорайона Кулацкий на реке Тобол утонул 25-летний молодой человек. Водолазы поисково-спасательной службы, прибывшие к месту происшествия, провели обследование дна реки, но никого не нашли. Работы по поиску утонувшего продолжаются», — говорится в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службам ведомств данную информацию URA.RU подтверждать не стали, уточнив, что пока нет подтверждения гибели молодого человека.

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В микрорайоне Кургана спасатели в реке ищут 25-летнего мужчину. Информация об этом сообщается в социальных сетях. «4 июня в районе микрорайона Кулацкий на реке Тобол утонул 25-летний молодой человек. Водолазы поисково-спасательной службы, прибывшие к месту происшествия, провели обследование дна реки, но никого не нашли. Работы по поиску утонувшего продолжаются», — говорится в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службам ведомств данную информацию URA.RU подтверждать не стали, уточнив, что пока нет подтверждения гибели молодого человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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