В Кургане в реке ищут мужчину

06 июня 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

В реке Тобол спасатели ищут мужчину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне Кургана спасатели в реке ищут 25-летнего мужчину. Информация об этом сообщается в социальных сетях. «4 июня в районе микрорайона Кулацкий на реке Тобол утонул 25-летний молодой человек. Водолазы поисково-спасательной службы, прибывшие к месту происшествия, провели обследование дна реки, но никого не нашли. Работы по поиску утонувшего продолжаются», — говорится в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службам ведомств данную информацию URA.RU подтверждать не стали, уточнив, что пока нет подтверждения гибели молодого человека.

В микрорайоне Кургана спасатели в реке ищут 25-летнего мужчину. Информация об этом сообщается в социальных сетях. «4 июня в районе микрорайона Кулацкий на реке Тобол утонул 25-летний молодой человек. Водолазы поисково-спасательной службы, прибывшие к месту происшествия, провели обследование дна реки, но никого не нашли. Работы по поиску утонувшего продолжаются», — говорится в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службам ведомств данную информацию URA.RU подтверждать не стали, уточнив, что пока нет подтверждения гибели молодого человека.