ФСБ: Киев готовил теракт на территории РФ с использованием грязной бомбы

06 июня 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

ФСБ предотвратила теракт ВСУ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы. Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ. «Украиной разрабатывался план по доставке и закладке [в РФ] грязных бомб с таймерами. [Это было запланировано] для подрыва и приведения в негодность местности для проживания», — подчеркнули в службе. Заявление ФСБ приводит РИА Новости. Отмечается, что в главном управлении разведки Минобороны Украины была разработана специальная служба для снабжения диверсантов бомбами. В состав данной службы «Легион» включена авиация. Ранее политолог Лукас Лейрос предположил, что Украина пытается замаскировать терактами по РФ невозможность полноценно провести контрнаступление. Украина активно атакует приграничные территории. Основные удары приходятся по Белгородской области. Весной 2023 года Киеву были переданы снаряды с обедненным ураном.

Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы. Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ. «Украиной разрабатывался план по доставке и закладке [в РФ] грязных бомб с таймерами. [Это было запланировано] для подрыва и приведения в негодность местности для проживания», — подчеркнули в службе. Заявление ФСБ приводит РИА Новости. Отмечается, что в главном управлении разведки Минобороны Украины была разработана специальная служба для снабжения диверсантов бомбами. В состав данной службы «Легион» включена авиация. Ранее политолог Лукас Лейрос предположил, что Украина пытается замаскировать терактами по РФ невозможность полноценно провести контрнаступление. Украина активно атакует приграничные территории. Основные удары приходятся по Белгородской области. Весной 2023 года Киеву были переданы снаряды с обедненным ураном.