В Белгороде прогремели взрывы: главное к вечеру 1 июня

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, пожарный
Два человека пострадали из-за взрыва в Белгороде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде в результате взрыва неизвестного устройства пострадали два человека. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация превратилась в борьбу с террористами. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 июня.

  • В Белгороде взорвалось неизвестное устройство, из-за чего пострадали два человека. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, был также поврежден автомобиль. По предварительным данным, причиной взрыва стало падение беспилотника на проезжую часть.
  • Медведев заявил, что спецоперация на Украине превратилась в контртеррористическую борьбу. Политик подчеркнул, что нужно уничтожить нынешний киевский режим, так как от него будет постоянно исходить угроза.
  • Автобус, который ВСУ обстреляли во время эвакуации в городе Шебекино был пустой на момент происшествия, поэтому никто не пострадал, сказал Гладков. Также в Минобороны России сообщили о попытке ВСУ совершить теракт в городе. Однако все действия против граждан были пресечены.
  • Украинская армия пытается атаковать Артемовск (Бахмут) по флангам, однако российские силы отбивают все атаки. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, скоро начнется разминирование города, которое займет месяц.
  • Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы начали уходить из Артемовска. По его словам, частная военная компания полностью уйдет из города до 5 июля.
  • Вооруженные силы России ударили по объектам в Харьковской области. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удары пришлись по промышленному объекту.

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В Белгороде в результате взрыва неизвестного устройства пострадали два человека. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация превратилась в борьбу с террористами. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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