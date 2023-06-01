В Белгороде прогремели взрывы: главное к вечеру 1 июня

Два человека пострадали из-за взрыва в Белгороде
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгороде в результате взрыва неизвестного устройства пострадали два человека. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация превратилась в борьбу с террористами. URA.RU приводит главные новости к вечеру 1 июня.
- В Белгороде взорвалось неизвестное устройство, из-за чего пострадали два человека. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, был также поврежден автомобиль. По предварительным данным, причиной взрыва стало падение беспилотника на проезжую часть.
- Медведев заявил, что спецоперация на Украине превратилась в контртеррористическую борьбу. Политик подчеркнул, что нужно уничтожить нынешний киевский режим, так как от него будет постоянно исходить угроза.
- Автобус, который ВСУ обстреляли во время эвакуации в городе Шебекино был пустой на момент происшествия, поэтому никто не пострадал, сказал Гладков. Также в Минобороны России сообщили о попытке ВСУ совершить теракт в городе. Однако все действия против граждан были пресечены.
- Украинская армия пытается атаковать Артемовск (Бахмут) по флангам, однако российские силы отбивают все атаки. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, скоро начнется разминирование города, которое займет месяц.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы начали уходить из Артемовска. По его словам, частная военная компания полностью уйдет из города до 5 июля.
- Вооруженные силы России ударили по объектам в Харьковской области. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удары пришлись по промышленному объекту.
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