Участника СВО из Свердловской области лишили удостоверения ветерана боевых действий

Участник СВО не может получить удостоверение ветерана боевых действий Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Верхней Салды (Свердловская область), участвовавший в СВО, не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Молодой человек обращался в разные инстанции, но безуспешно. Своей проблемой с журналистом URA.RU поделился сам участник спецоперации Даниил.

«Я состою на воинском учете в военкомате города Верхняя Салда. Был призван на военную службу 29 сентября 2022 года. Проходил службу в в/ч 41659 Алейска Алтайского края. С 1 октября по 3 декабря я выполнял боевые задачи в зоне СВО, а точнее в ЛНР и ДНР. Был 30 дней без перерыва на „передке“», — делится Даниил.

Уже дома свердловчанин обратился за выдачей удостоверения, но ему оказали. «В военкомате я получил отказ в выдаче документа. Там мне сообщили, что в моем деле нет выписки из Министерства обороны РФ. Документ могут предоставить только в той части, к которой я прикреплен, а дозвониться до них невозможно», — пожаловался участник спецоперации.

Редакция URA.RU обратилась в военкомат города Верхняя Салда. Там отказались комментировать ситуацию. Дозвониться до войсковой части 41659 не получилось. По всем номерам, указанным в открытом доступе, никто не отвечает.

Ранее URA.RU писало, что участник СВО из Екатеринбурга остался без удостоверения ветерана боевых действий. Молодой человек целый год бегал по разным инстанциям, но безрезультатно. От безысходности солдат обратился к корреспонденту URA.RU. Тогда журналист агентства обратилась за помощью к военкому Чкаловского района города Ивану Канивцу. Военком обещал оказать полное содействие, чтобы выдать документ участнику СВО. 4 мая вышла публикация на URA.RU, а уже 22 мая молодой человек получил удостоверение.