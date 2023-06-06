РВ: ВСУ бегут с острова под Херсоном после прорыва Каховской ГЭС

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Нато.вооружение. техника. stock, ВСУ, чвк, наемник, stock
ВСУ попадают под российский огонь при попытке эвакуироваться с острова у Херсона, передают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска бегут с острова у Херсона после повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщают российские военкоры.

«Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали срочную эвакуацию [с острова у Херсона], садятся в лодки и пытаются спастись», — передают военкоры в своем telegram-канале Операция Z: Военкоры Русской Весны. При этом отмечается, что ВС РФ наносят по украинским войскам удары при помощи дронов. В результате российской атаки, украинские солдаты тонут.

Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня. С утра информацию подтвердил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. URA.RU приводило актуальную информацию по данному происшествию.

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Украинские войска бегут с острова у Херсона после повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщают российские военкоры. «Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали срочную эвакуацию [с острова у Херсона], садятся в лодки и пытаются спастись», — передают военкоры в своем telegram-канале Операция Z: Военкоры Русской Весны. При этом отмечается, что ВС РФ наносят по украинским войскам удары при помощи дронов. В результате российской атаки, украинские солдаты тонут. Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня. С утра информацию подтвердил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. URA.RU приводило актуальную информацию по данному происшествию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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