РВ: ВСУ бегут с острова под Херсоном после прорыва Каховской ГЭС

06 июня 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

ВСУ попадают под российский огонь при попытке эвакуироваться с острова у Херсона, передают военкоры Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска бегут с острова у Херсона после повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщают российские военкоры. «Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали срочную эвакуацию [с острова у Херсона], садятся в лодки и пытаются спастись», — передают военкоры в своем telegram-канале Операция Z: Военкоры Русской Весны. При этом отмечается, что ВС РФ наносят по украинским войскам удары при помощи дронов. В результате российской атаки, украинские солдаты тонут. Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня. С утра информацию подтвердил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. URA.RU приводило актуальную информацию по данному происшествию.

Украинские войска бегут с острова у Херсона после повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщают российские военкоры. «Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали срочную эвакуацию [с острова у Херсона], садятся в лодки и пытаются спастись», — передают военкоры в своем telegram-канале Операция Z: Военкоры Русской Весны. При этом отмечается, что ВС РФ наносят по украинским войскам удары при помощи дронов. В результате российской атаки, украинские солдаты тонут. Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня. С утра информацию подтвердил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. URA.RU приводило актуальную информацию по данному происшествию.