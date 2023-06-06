Депутат Госдумы Картаполов: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС ради пиара о контрнаступлении

06 июня 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов призвал разгромить группировку ВСУ, созданную для контрнаступления Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС, чтобы устроить пиар-компанию об успешном контрнаступлении. Однако войска России просчитывали такой вариант развития событий и не размещались в подтопленных сейчас районах. Об этом URA.RU рассказал глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление — чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео. А у ВС РФ в этой местности нет рубежей, которые могли бы смыться. Этот вариант просчитывался», — сказал Андрей Картаполов. Он добавил, что РФ даст незеркальный ответ на действия ВСУ. «Главный наш ответ — разгромить группировку, созданную для контрнаступления», — заключил парламентарий. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины. Плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории, передает агентство со ссылкой на источник во властных структурах. Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после прорыва Каховской ГЭС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС, чтобы устроить пиар-компанию об успешном контрнаступлении. Однако войска России просчитывали такой вариант развития событий и не размещались в подтопленных сейчас районах. Об этом URA.RU рассказал глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление — чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео. А у ВС РФ в этой местности нет рубежей, которые могли бы смыться. Этот вариант просчитывался», — сказал Андрей Картаполов. Он добавил, что РФ даст незеркальный ответ на действия ВСУ. «Главный наш ответ — разгромить группировку, созданную для контрнаступления», — заключил парламентарий. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины. Плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории, передает агентство со ссылкой на источник во властных структурах. Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после прорыва Каховской ГЭС.