Депутат Госдумы Картаполов: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС ради пиара о контрнаступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС, чтобы устроить пиар-компанию об успешном контрнаступлении. Однако войска России просчитывали такой вариант развития событий и не размещались в подтопленных сейчас районах. Об этом URA.RU рассказал глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление — чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео. А у ВС РФ в этой местности нет рубежей, которые могли бы смыться. Этот вариант просчитывался», — сказал Андрей Картаполов.
Он добавил, что РФ даст незеркальный ответ на действия ВСУ. «Главный наш ответ — разгромить группировку, созданную для контрнаступления», — заключил парламентарий.
Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины. Плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории, передает агентство со ссылкой на источник во властных структурах. Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после прорыва Каховской ГЭС.
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