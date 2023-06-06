Депутат Госдумы Картаполов: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС ради пиара о контрнаступлении

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Андрей Картаполов призвал разгромить группировку ВСУ, созданную для контрнаступления Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС, чтобы устроить пиар-компанию об успешном контрнаступлении. Однако войска России просчитывали такой вариант развития событий и не размещались в подтопленных сейчас районах. Об этом URA.RU рассказал глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление — чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео. А у ВС РФ в этой местности нет рубежей, которые могли бы смыться. Этот вариант просчитывался», — сказал Андрей Картаполов.

Он добавил, что РФ даст незеркальный ответ на действия ВСУ. «Главный наш ответ — разгромить группировку, созданную для контрнаступления», — заключил парламентарий.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины. Плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории, передает агентство со ссылкой на источник во властных структурах. Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после прорыва Каховской ГЭС.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС, чтобы устроить пиар-компанию об успешном контрнаступлении. Однако войска России просчитывали такой вариант развития событий и не размещались в подтопленных сейчас районах. Об этом URA.RU рассказал глава комитеты Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление — чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео. А у ВС РФ в этой местности нет рубежей, которые могли бы смыться. Этот вариант просчитывался», — сказал Андрей Картаполов. Он добавил, что РФ даст незеркальный ответ на действия ВСУ. «Главный наш ответ — разгромить группировку, созданную для контрнаступления», — заключил парламентарий. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Вооруженными силами Украины. Плотина ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории, передает агентство со ссылкой на источник во властных структурах. Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после прорыва Каховской ГЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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