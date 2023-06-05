Дело о пьяной драке чиновников ЯНАО и таксиста отправили на новое рассмотрение

Суд ЯНАО отменил постановление в отношении сотрудника правительства Размыслова

06 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Суд не дал надлежащую оценку действиям чиновника (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дело о драке между чиновниками правительства ЯНАО и таксистом отправили на новое рассмотрение. Суд отменил постановление, согласно которому действия сотрудника департамента информтехнологий Александра Размыслова признавались самообороной, говорится в документах на сайте суда региона. «Постановление судьи Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 апреля 2023 года, вынесенное в отношении Размыслова А.В. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, отменить. Возвратить дело на новое рассмотрение судье Салехардского городского суда», — говорится в документе. В постановлении также сказано, что суд не квалифицировал побои, нанесенные Размысловым таксисту, как совершение действий, причинивших физическую боль, и не дал этому надлежащую оценку. По этой причине дело было возвращено. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде между чиновниками правительства ЯНАО и таксистом произошла драка. Глава отдела в департаменте информационных технологий Александр Размыслов и главный специалист департамента соцзащиты Алексей Шашков получили отказ от водителя везти их нетрезвую компанию, после чего началась потасовка.

Дело о драке между чиновниками правительства ЯНАО и таксистом отправили на новое рассмотрение. Суд отменил постановление, согласно которому действия сотрудника департамента информтехнологий Александра Размыслова признавались самообороной, говорится в документах на сайте суда региона. «Постановление судьи Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 апреля 2023 года, вынесенное в отношении Размыслова А.В. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, отменить. Возвратить дело на новое рассмотрение судье Салехардского городского суда», — говорится в документе. В постановлении также сказано, что суд не квалифицировал побои, нанесенные Размысловым таксисту, как совершение действий, причинивших физическую боль, и не дал этому надлежащую оценку. По этой причине дело было возвращено. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде между чиновниками правительства ЯНАО и таксистом произошла драка. Глава отдела в департаменте информационных технологий Александр Размыслов и главный специалист департамента соцзащиты Алексей Шашков получили отказ от водителя везти их нетрезвую компанию, после чего началась потасовка.