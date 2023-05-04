Таксист отказался везти нетрезвых пассажиров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава отдела в департаменте информационных технологий ЯНАО Александр Размыслов и главный специалист департамента соцзащиты Алексей Шашков подрались с таксистом у рестобара «Пятница» в Салехарде. Как сообщил URA.RU представитель водителя Аминат Абакарова, таксист получил штраф, а чиновники остались безнаказанными.

«Таксист отказался везти нетрезвую компанию из пяти человек. Они ему говорили, что возьмут ГАИ на себя и у них все схвачено в городе. Но водитель только приобрел машину и рисковать не стал, после чего в его адрес посыпались оскорбления», — сообщила Абакарова.

На записи с камеры видеонаблюдения, которая оказалась в редакции агентства, видно, что таксист вышел из машины и направился в сторону бара. Абакарова добавила, что водитель услышал оскорбления от Шашкова (на видео в черной куртке) и хотел подойти к нему. В этот момент жена Размыслова выставила руку навстречу таксисту. В ответ таксист отбросил ее руку, из-за чего Размыслов (на видео в сером капюшоне) с силой отодвинул его к стене, а таксист ударил его.

За драку водитель получил штраф 15 тысяч рублей и подал на Размыслова ответный иск, поскольку, по словам Абакаровой, таксист также получил повреждения. Суд решил, что это была вынужденная мера, так как Размыслов защищал компанию отдыхающих.

«Их должны были обоюдно наказать за драку, но судья рассматривал только ту часть записи, где Размыслов припирает таксиста к стене, якобы для защиты жены, при том, что драка на этом не закончилась. Жена Размыслова снимала весь конфликт на телефон, но в суде сказала, что камеру не включала, а только хотела припугнуть водителя», — отметила Абакарова.

Собеседница агентства добавила, что они подали апелляцию в суд. «Адвокат Размыслова хочет добиться уголовного дела для таксиста, потому что при падении тот повредил плечо. Мы ищем свидетелей конфликта», — сообщила Абакарова.

Александру Размыслову агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Обновлено в 12:30

«Суд установил, что вины Размыслова нет. Признано, что Размыслов действовал в состоянии крайней необходимости. Не проявлял агрессии, а лишь удерживал оппонента с целью защиты себя и окружающих», — прокомментировали в пресс-службе правительства.