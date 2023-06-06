Организаторы «Ночи музыки» решили поместить рэп-сцену подальше от центра Екатеринбурга

В Екатеринбурге в «Ночи музыки» на рэп-сцене в парке Маяковского выступят ЛАУД, PALC и «Копы в огне»

В прошлом году из-за концерта «АК-47» возле цирка было много агрессивных людей и разбитых бутылок Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Ural Music Night

В этом году организаторы музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге решили разместить хип-хоп-сцену в парке Маяковского, хотя ранее она традиционно располагалась в центре города. В парке выступят группы ЛАУД, PALC и «Копы в огне». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля.

«Сегодня мы рассказываем о хедлайнерах парка Маяковского, где можно услышать рэп. ЛАУД, PALC, „Копы в огне“ и другие артисты раскачают вас по полной. Самые успешные хип-хоп исполнители со всей страны съедутся на эту площадку, чтобы дать слушателям заряд бешеной энергетики», — пояснили представители Ural Music Night.

При этом в предыдущие года хип-хоп-площадку располагали в центральной части города: возле делового центра «Рубин», цирка и других местах. А одна из них запомнилась зрителям в 2022 году тем, что там было множество людей в неадекватном состоянии, которые ругались, толкались и размахивали кулаками.

Помимо прошлогодних гостей — башкирской электронной группы ЛАУД, на сцену выйдут DAYRA, lewel, uralsky, I-RON, Тони Мо, sozONik, Интакто, Паралирик, DISHVF, MICHAEL SOUTH, БРАЗИС, Mizantrope, BRATTA, Ice Bro, TMNV, PAVELB4H, BASIAGA, SVT, Старый Кадиллак. Вход по традиции будет свободным.

В этом году активно практикуется приглашение прошлогодних артистов, например, ранее стало известно, что на «Ночь музыки» вновь выступят музыканты Максим Свобода и Кристина Кошелева. Также хэдлайнерами станут мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, группы «Аффинаж», Wildways, Billy’s band и многие другие. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня.