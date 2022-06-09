Витя АК-47 станет хэдлайнером «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Витя АК-47 исполнит свои главные хиты у городского цирка Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU

Хэдлайнерами рок-площадки музыкального фестиваля Ural Music Night в 2022 году станут группы «АК-47» и «ЛАУД». Артисты выступят возле здания Государственного цирка Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба «Ночь музыки».

«Hip-hop Stage у цирка объединит выступления хип-хоп музыкантов и крупнейшие андеграундные баттлы, организованные совместно с фестивалем танцующих людей DANCEKB. Хедлайнерами площадки станут „ЛАУД“ и „АК-47“», — сообщают организаторы UMN. Также здесь выступят «ЧИСТОSOUND», «10 Район», «Белая Кость» (Айсберг), «Дааби», Костя Карп, Asya Kochueva и VOROTILA.

Ранее организаторы фестиваля сообщили, что одним из хэдлайнеров «Ночи музыки» станет певица МакSим. Она выступит на площадке у ККТ «Космос». При этом до сих пор остается неизвестно, кто станет ведущим мероприятия, которое пройдет 24 июня. Также впервые появятся детские музыкальные площадки, а 25 июня пройдет музыкальная конференция «Ночь музыки». Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что вести Ural Music Night будет Иван Ургант, однако сам телеведущий опроверг эту информацию, но подчеркнул, что предложение ему поступало. Также были предположения, что музыкальный фестиваль может провести бывшая участница группы «Серебро» или спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Но последний заявил, что отказался вести «Ночь музыки» из-за плотного графика.