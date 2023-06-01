В Екатеринбург на «Ночь музыки» вернутся прошлогодние артисты

В Екатеринбурге на «Ночи музыки» выступят Максим Свобода, Кристина Кошелева и Dose

01 июня 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Максим Свобода и Кристина Кошелева уже приезжали в Екатеринбург на Ural Music Night Фото: Размик Закарян © URA.RU На «Ночь музыки», которая пройдет в Екатеринбурге 23 июня, приедут артисты, которые выступали в 2022 году. Среди них — Максим Свобода и Кристина Кошелева. Новичком в этой компании станет казахстанский R&B исполнитель Dose. Об этом URA.RU сообщили представители фестиваля. «Хедлайнерами „ГикКон-сцены“ в этом году станут Dose, Максим Свобода и Кристина Кошелева. „ГикКон-сцена“ — это сцена крупнейшего уральского фестиваля гик-культуры „ГикКон“, который в рамках „Уральская ночь музыки“ собирает в одном месте молодых, талантливых и уже состоявшихся артистов», — рассказали в пресс-службе. Dose (Айдос Джумалинов) родом из Павлодара, успел посотрудничать с группами ЛСП, «Моя Мишель», певцом МОТ и исполнительницами Mary Gu, Сюзанна, Dequine. На сцену в рамках Ural Music Night повторно выйдут автор хитов «Воздух на сигареты», «Соль» и «Девочка с каре» Максим Свобода, а также Кристина Кошелева. Кроме этого, ожидаются выступления таких музыкантов, как Горчица (Белгород), Ally Moon (Владивосток), Колоницкий (Самара), XARISTA (Москва), Веснушка (Москва), Миша Хорев (Пенза), Mesch! (Санкт-Петербург), pinkglasses (Екатеринбург), POLINA CHILI (Екатеринбург) Ранее стало известно, что одним из хэдлайнеров музыкального фестиваля «Ночь музыки» станет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На фестивале выступят группы «Аффинаж» и Wildways, Billy’s band. Также уральской столице ждут известных бардов Тимура Шаова, Константина Завалина, певицу Юлию Чичерину, группы «Зверобой» и Billy’s band. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На «Ночь музыки», которая пройдет в Екатеринбурге 23 июня, приедут артисты, которые выступали в 2022 году. Среди них — Максим Свобода и Кристина Кошелева. Новичком в этой компании станет казахстанский R&B исполнитель Dose. Об этом URA.RU сообщили представители фестиваля. «Хедлайнерами „ГикКон-сцены“ в этом году станут Dose, Максим Свобода и Кристина Кошелева. „ГикКон-сцена“ — это сцена крупнейшего уральского фестиваля гик-культуры „ГикКон“, который в рамках „Уральская ночь музыки“ собирает в одном месте молодых, талантливых и уже состоявшихся артистов», — рассказали в пресс-службе. Dose (Айдос Джумалинов) родом из Павлодара, успел посотрудничать с группами ЛСП, «Моя Мишель», певцом МОТ и исполнительницами Mary Gu, Сюзанна, Dequine. На сцену в рамках Ural Music Night повторно выйдут автор хитов «Воздух на сигареты», «Соль» и «Девочка с каре» Максим Свобода, а также Кристина Кошелева. Кроме этого, ожидаются выступления таких музыкантов, как Горчица (Белгород), Ally Moon (Владивосток), Колоницкий (Самара), XARISTA (Москва), Веснушка (Москва), Миша Хорев (Пенза), Mesch! (Санкт-Петербург), pinkglasses (Екатеринбург), POLINA CHILI (Екатеринбург) Ранее стало известно, что одним из хэдлайнеров музыкального фестиваля «Ночь музыки» станет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На фестивале выступят группы «Аффинаж» и Wildways, Billy’s band. Также уральской столице ждут известных бардов Тимура Шаова, Константина Завалина, певицу Юлию Чичерину, группы «Зверобой» и Billy’s band. Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня.