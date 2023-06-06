В Екатеринбурге выросло количество отравившихся роллами «Ебидоеби»

06 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

За последний месяц свердловчане дважды травились в заведениях, где подаютроллы Фото: Размик Закарян © URA.RU Число екатеринбуржцев, которые отравились в ресторане «Ебидоеби», выросло до 22 человек. Еще вчера речь шла о 13 пострадавших. Об этом сообщает управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «Количество заболевших после употребления роллов службы доставки „Ебидоеби“ увеличилось до 22 человек», — рассказали в ведомстве. Дело о закрытии заведения рассмотрят в суде 9 июня. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 13 клиентов ресторана «Ебидоеби» на улице Щербакова, 20 заболели сальмонеллезом и были госпитализированы. В пресс-службе компании уверяют, что пострадавших меньше — около десятка. Аналогичный случай с отравлением был зафиксирован в Тавде — там острой кишечной инфекцией после поедания роллов заразилось 24 человека.

Число екатеринбуржцев, которые отравились в ресторане «Ебидоеби», выросло до 22 человек. Еще вчера речь шла о 13 пострадавших. Об этом сообщает управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «Количество заболевших после употребления роллов службы доставки „Ебидоеби“ увеличилось до 22 человек», — рассказали в ведомстве. Дело о закрытии заведения рассмотрят в суде 9 июня. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 13 клиентов ресторана «Ебидоеби» на улице Щербакова, 20 заболели сальмонеллезом и были госпитализированы. В пресс-службе компании уверяют, что пострадавших меньше — около десятка. Аналогичный случай с отравлением был зафиксирован в Тавде — там острой кишечной инфекцией после поедания роллов заразилось 24 человека.