В Екатеринбурге выросло количество отравившихся роллами «Ебидоеби»

Число екатеринбуржцев, которые отравились в ресторане «Ебидоеби», выросло до 22 человек. Еще вчера речь шла о 13 пострадавших. Об этом сообщает управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Количество заболевших после употребления роллов службы доставки „Ебидоеби“ увеличилось до 22 человек», — рассказали в ведомстве. Дело о закрытии заведения рассмотрят в суде 9 июня.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 13 клиентов ресторана «Ебидоеби» на улице Щербакова, 20 заболели сальмонеллезом и были госпитализированы. В пресс-службе компании уверяют, что пострадавших меньше — около десятка. Аналогичный случай с отравлением был зафиксирован в Тавде — там острой кишечной инфекцией после поедания роллов заразилось 24 человека.
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