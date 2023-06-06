В Екатеринбурге выросло количество отравившихся роллами «Ебидоеби»

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Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
За последний месяц свердловчане дважды травились в заведениях, где подаютроллы Фото:

Число екатеринбуржцев, которые отравились в ресторане «Ебидоеби», выросло до 22 человек. Еще вчера речь шла о 13 пострадавших. Об этом сообщает управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Количество заболевших после употребления роллов службы доставки „Ебидоеби“ увеличилось до 22 человек», — рассказали в ведомстве. Дело о закрытии заведения рассмотрят в суде 9 июня.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 13 клиентов ресторана «Ебидоеби» на улице Щербакова, 20 заболели сальмонеллезом и были госпитализированы. В пресс-службе компании уверяют, что пострадавших меньше — около десятка. Аналогичный случай с отравлением был зафиксирован в Тавде — там острой кишечной инфекцией после поедания роллов заразилось 24 человека.

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Число екатеринбуржцев, которые отравились в ресторане «Ебидоеби», выросло до 22 человек. Еще вчера речь шла о 13 пострадавших. Об этом сообщает управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «Количество заболевших после употребления роллов службы доставки „Ебидоеби“ увеличилось до 22 человек», — рассказали в ведомстве. Дело о закрытии заведения рассмотрят в суде 9 июня. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 13 клиентов ресторана «Ебидоеби» на улице Щербакова, 20 заболели сальмонеллезом и были госпитализированы. В пресс-службе компании уверяют, что пострадавших меньше — около десятка. Аналогичный случай с отравлением был зафиксирован в Тавде — там острой кишечной инфекцией после поедания роллов заразилось 24 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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