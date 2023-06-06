Силовики проверят ресторан «Ебидоеби», где отравились екатеринбуржцы

Ресторан «Ебидоеби» в Екатеринбурге проверит Следственный комитет
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ИННОПРОМ-2017. Ответный прием японской стороны в ресторане Вертикаль в «Высоцком». Екатеринбург, суши, роллы, японская кухня
Дело о закрытии заведения, где горожане ели опасные роллы, рассмотрят в суде 9 июня Фото:

Следователи проверят ресторан «Ебидоеби» в Екатеринбурге, в котором из-за некачественных роллов 22 человека заболели сальмонеллезом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

«По факту случившегося следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбург организовано проведение процессуальной проверки», — заявили в региональном СУ СК. Силовики выяснят обстоятельства случившегося.

Кроме этого, будут проведены экспертизы, чтобы выяснить, насколько сильно пострадали люди. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что 13 клиентов ресторана «Ебидоеби» заболели сальмонеллезом. 6 июня количество пострадавших увеличилось до 22 человек, при этом в пресс-службе компании уверяют, что пострадавших меньше — около десятка. Дело о закрытии заведения рассмотрят в суде 9 июня.

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Следователи проверят ресторан «Ебидоеби» в Екатеринбурге, в котором из-за некачественных роллов 22 человека заболели сальмонеллезом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области. «По факту случившегося следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбург организовано проведение процессуальной проверки», — заявили в региональном СУ СК. Силовики выяснят обстоятельства случившегося. Кроме этого, будут проведены экспертизы, чтобы выяснить, насколько сильно пострадали люди. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение. Ранее стало известно, что 13 клиентов ресторана «Ебидоеби» заболели сальмонеллезом. 6 июня количество пострадавших увеличилось до 22 человек, при этом в пресс-службе компании уверяют, что пострадавших меньше — около десятка. Дело о закрытии заведения рассмотрят в суде 9 июня.
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