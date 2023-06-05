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Российские войска сорвали атаки ВСУ на Артемовск

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Атаки ВСУ на Артемовск отбиты, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Артемовска (Бахмута) успешно отражены попытки наступления ВСУ в направлении Клещеевки и Берховки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В районе Артемовска успешно отражены попытки наступления ВСУ», — заявили в Минобороны России. Там добавили, что российские войска предотвратили обходное движение ВСУ и не дали противнику вклиниться в оборону. За сутки было уничтожено более 260 украинских военных, отметили в министерстве.

Ранее два высокопоставленных представителя министерства обороны Украины сообщили о продвижении Вооруженных сил Украины в направлении Артемовска, который более двух недель назад был взят отрядами российских войск. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах Артемовска до сих пор напряженная, однако находится под контролем.

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В районе Артемовска (Бахмута) успешно отражены попытки наступления ВСУ в направлении Клещеевки и Берховки. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В районе Артемовска успешно отражены попытки наступления ВСУ», — заявили в Минобороны России. Там добавили, что российские войска предотвратили обходное движение ВСУ и не дали противнику вклиниться в оборону. За сутки было уничтожено более 260 украинских военных, отметили в министерстве. Ранее два высокопоставленных представителя министерства обороны Украины сообщили о продвижении Вооруженных сил Украины в направлении Артемовска, который более двух недель назад был взят отрядами российских войск. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах Артемовска до сих пор напряженная, однако находится под контролем.
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Ссылки по теме
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