Депутат Госдумы Шеремет предложил увеличить прогрессивную шкалу НДФЛ на время спецоперации

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В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о расширении ступеней прогрессивной шкалы НДФЛ Фото:

На время спецоперации в России следует пересмотреть прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Считаю, что на время проведения спецоперации необходимо проработать налоговую ставку с двухступенчатой системы НДФЛ на более прогрессивную и многоступенчатую. Но это не должно никоим образом отменять единение и помощь каждого жителя страны по оказанию любой помощи нашим ребятам на передовой, защищающим Родину», — сказал Михаил Шеремет.

«Я целиком и полностью поддерживаю инициативу по отчислению 1% со счетов в кафе, барах, ресторанах и ночных клубов в фонд помощи для мобилизованных. Считаю, что сегодня, когда страна находится в сложном положении в результате агрессивной политики Запада, угрожающей нашему будущему, настало время кардинально пересмотреть навязанные нам на протяжении десятилетий из-за рубежа фальшивые ценности», — заключил политик.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев подготовил законопроект, согласно которому 1% со счетов в ресторанах, кафе или ночных клубах пойдут в фонд помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. По его словам, это не слишком большая наценка для граждан.

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На время спецоперации в России следует пересмотреть прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «Считаю, что на время проведения спецоперации необходимо проработать налоговую ставку с двухступенчатой системы НДФЛ на более прогрессивную и многоступенчатую. Но это не должно никоим образом отменять единение и помощь каждого жителя страны по оказанию любой помощи нашим ребятам на передовой, защищающим Родину», — сказал Михаил Шеремет. «Я целиком и полностью поддерживаю инициативу по отчислению 1% со счетов в кафе, барах, ресторанах и ночных клубов в фонд помощи для мобилизованных. Считаю, что сегодня, когда страна находится в сложном положении в результате агрессивной политики Запада, угрожающей нашему будущему, настало время кардинально пересмотреть навязанные нам на протяжении десятилетий из-за рубежа фальшивые ценности», — заключил политик. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев подготовил законопроект, согласно которому 1% со счетов в ресторанах, кафе или ночных клубах пойдут в фонд помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. По его словам, это не слишком большая наценка для граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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