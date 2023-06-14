Депутат Госдумы Шеремет предложил увеличить прогрессивную шкалу НДФЛ на время спецоперации

14 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о расширении ступеней прогрессивной шкалы НДФЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На время спецоперации в России следует пересмотреть прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «Считаю, что на время проведения спецоперации необходимо проработать налоговую ставку с двухступенчатой системы НДФЛ на более прогрессивную и многоступенчатую. Но это не должно никоим образом отменять единение и помощь каждого жителя страны по оказанию любой помощи нашим ребятам на передовой, защищающим Родину», — сказал Михаил Шеремет. «Я целиком и полностью поддерживаю инициативу по отчислению 1% со счетов в кафе, барах, ресторанах и ночных клубов в фонд помощи для мобилизованных. Считаю, что сегодня, когда страна находится в сложном положении в результате агрессивной политики Запада, угрожающей нашему будущему, настало время кардинально пересмотреть навязанные нам на протяжении десятилетий из-за рубежа фальшивые ценности», — заключил политик. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев подготовил законопроект, согласно которому 1% со счетов в ресторанах, кафе или ночных клубах пойдут в фонд помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. По его словам, это не слишком большая наценка для граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На время спецоперации в России следует пересмотреть прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «Считаю, что на время проведения спецоперации необходимо проработать налоговую ставку с двухступенчатой системы НДФЛ на более прогрессивную и многоступенчатую. Но это не должно никоим образом отменять единение и помощь каждого жителя страны по оказанию любой помощи нашим ребятам на передовой, защищающим Родину», — сказал Михаил Шеремет. «Я целиком и полностью поддерживаю инициативу по отчислению 1% со счетов в кафе, барах, ресторанах и ночных клубов в фонд помощи для мобилизованных. Считаю, что сегодня, когда страна находится в сложном положении в результате агрессивной политики Запада, угрожающей нашему будущему, настало время кардинально пересмотреть навязанные нам на протяжении десятилетий из-за рубежа фальшивые ценности», — заключил политик. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев подготовил законопроект, согласно которому 1% со счетов в ресторанах, кафе или ночных клубах пойдут в фонд помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. По его словам, это не слишком большая наценка для граждан.