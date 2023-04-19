Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления: главное к 19 апреля

ВСУ перешли к штурмовым действиям на четырех направлениях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ перешли в контрнаступление на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 апреля.
- Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ перешли к штурмовым действиям на четырех направлениях, которые также можно назвать контрнаступательными. Она отметила, что одновременно с этим в наступление идет и российская армия.
- Объявленное Украиной контрнаступление может представлять из себя информационную провокацию, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Для четкого понимания обстановки на фронте необходимо дождаться комментариев российских профессиональных военных.
- Бахмут (Артемовск) оказался блокирован силами подразделений российских ВДВ с северной и южной окраин. ВС РФ взяла под свой контроль три новых района города и успешно пресекла попытки контратак со стороны украинских боевиков, заявил Пятому каналу официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
- Использование Украиной надувных танков сигнализирует о том, что Запад больше не в состоянии поставлять ВСУ необходимое количество военной техники, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Изначально надувные танки использовались в боевых действиях для отвлечения внимания противника.
- При отступлении из Бахмута ВСУ взорвали две девятиэтажки. По информации силовых структур ДНР, под завалами погибли свыше 20 человек, среди которых трое детей.
- Украине не удастся провести обещанное контрнаступление по всей линии фронта. Для столь масштабной операции ВСУ не хватает действующих запасов вооружения.
- Украинское военное командование продолжает стягивать резервы в ДНР, которые будут использоваться в будущем контрнаступлении. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, российская армия готова к отражению атаки и дальнейшему переходу в наступление.
- ВСУ разрушили школу в Снигиревском районе Херсонской области. Школа была разрушена попаданием нескольких ракет С-300, которые были выпущены украинским ПВО. Украинские власти переложили вину за инцидент на российскую армию.
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