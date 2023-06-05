ВС РФ сорвали наступление Украины: главное к вечеру 5 июня

Российская армия пресекла наступление ВСУ на южно-донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ сорвали крупномасштабную попытку наступления ВСУ на пяти участках фронта. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 июня.
- Минобороны РФ сообщило, что 4 июня Вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Однако, как отмечает ТАСС, Украина не смогла достичь успеха во время этой попытки атаки.
- Группировкой войск «Восток», авиацией и артиллерией были уничтожены до 300 украинских военнослужащих, 16 танков и 26 боевых бронированных машин за сутки на направлениях в ДНР и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- Украинская армия на южно-донецком направлении предприняла новые попытки атаки, введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками. Однако украинские подразделения были отброшены на исходные позиции в результате огневого поражения. Наступление было сдержано действиями группировки войск «Восток».
- Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что за последние двое суток на угледарском направлении украинские войска дважды пытались атаковать «серьезными силами». Заместитель командира полка морской пехоты ДНР «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин заметил в районе боев под Угледаром танки Leopard. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
- Глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что власти ФРГ сейчас находятся в фазе переосмысления и рассматривают возможности поставок истребителей Украине. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение ближайших двух недель. Однако, он отметил, что передача Украине крылатых ракет Taurus в обозримом будущем не планируется.
- Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил Пятому каналу, что российские военные сумели предотвратить попытку двух украинских диверсионных групп проникнуть в населенный пункт Новая Таволжанка, расположенный в Белгородской области. В районе 13:00 боевики попытались форсировать реку Северский Донец. Однако российскими военными был нанесен удар авиацией и артиллерией по террористам. В результате огневого поражения было ликвидировано более десяти террористов, а также уничтожены две лодки и один бронеавтомобиль.
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