В Кургане сбили женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. Видео

07 июня 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Пешеход из Кургана попала в больницу после ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Кургана госпитализировали после того, как она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода, переходившую улицу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. <…> Пострадавшая была госпитализирована», — рассказали в полиции. ДТП произошло возле остановки «Парк Победы» 6 июня. По данным сотрудников Госавтоинспекции, происшествие случилось в половине десятого вечера. 71-летний водитель на «ВАЗ-2107» ехал по улице Пушкина со стороны ЦПКиО. В это время по направлению к парковке торгового центра дорогу пыталась перейти 56-летняя женщина на красный сигнал светофора. Водитель не успел среагировать и сбил женщину. Пешехода с травмами увезли в больницу.

Жительницу Кургана госпитализировали после того, как она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода, переходившую улицу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. <…> Пострадавшая была госпитализирована», — рассказали в полиции. ДТП произошло возле остановки «Парк Победы» 6 июня. По данным сотрудников Госавтоинспекции, происшествие случилось в половине десятого вечера. 71-летний водитель на «ВАЗ-2107» ехал по улице Пушкина со стороны ЦПКиО. В это время по направлению к парковке торгового центра дорогу пыталась перейти 56-летняя женщина на красный сигнал светофора. Водитель не успел среагировать и сбил женщину. Пешехода с травмами увезли в больницу.