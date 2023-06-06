Жительницу Кургана госпитализировали после того, как она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.
«Водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода, переходившую улицу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. <…> Пострадавшая была госпитализирована», — рассказали в полиции. ДТП произошло возле остановки «Парк Победы» 6 июня.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, происшествие случилось в половине десятого вечера. 71-летний водитель на «ВАЗ-2107» ехал по улице Пушкина со стороны ЦПКиО. В это время по направлению к парковке торгового центра дорогу пыталась перейти 56-летняя женщина на красный сигнал светофора. Водитель не успел среагировать и сбил женщину. Пешехода с травмами увезли в больницу.
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