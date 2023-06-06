06 июня 2023

В Кургане сбили женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. Видео

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Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помошь
Пешеход из Кургана попала в больницу после ДТП Фото:

Жительницу Кургана госпитализировали после того, как она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД.

«Водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода, переходившую улицу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. <…> Пострадавшая была госпитализирована», — рассказали в полиции. ДТП произошло возле остановки «Парк Победы» 6 июня.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, происшествие случилось в половине десятого вечера. 71-летний водитель на «ВАЗ-2107» ехал по улице Пушкина со стороны ЦПКиО. В это время по направлению к парковке торгового центра дорогу пыталась перейти 56-летняя женщина на красный сигнал светофора. Водитель не успел среагировать и сбил женщину. Пешехода с травмами увезли в больницу.

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Жительницу Кургана госпитализировали после того, как она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на пешехода, переходившую улицу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. <…> Пострадавшая была госпитализирована», — рассказали в полиции. ДТП произошло возле остановки «Парк Победы» 6 июня. По данным сотрудников Госавтоинспекции, происшествие случилось в половине десятого вечера. 71-летний водитель на «ВАЗ-2107» ехал по улице Пушкина со стороны ЦПКиО. В это время по направлению к парковке торгового центра дорогу пыталась перейти 56-летняя женщина на красный сигнал светофора. Водитель не успел среагировать и сбил женщину. Пешехода с травмами увезли в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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