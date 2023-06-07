Марочко: ВСУ не достигли успеха в наступлении по трем направлениям

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, бмд, ВСУ, stock, д-20
ВСУ проваливают попытки наступления, отметил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контрнаступление провалились по трем направлениям — купянском, краснолиманском и донецком. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Противник [ВСУ] на регулярной основе осуществлял действия наступательного характера в зоне ответственности „Южной“ группировки войск, на луганском тактическом направлении. Однако существенных успехов не достиг», — отметил Андрей Марочко. Он подчеркнул провал ВСУ по трем основным направлениям — купянском, краснолиманском и донецком.

Ранее Марочко обратил внимание, что из-за потепления на Украине, Киев может начать наступление, с использованием тяжелой техники. По словам военного эксперта, ВСУ пытались атаковать Запорожье артиллерией с целью прорваться.

ВСУ испытывают проблему с поставками, сообщает LIfe. 6 июня Украина стягивалась по трем направлениям, передает «Национальная служба новостей».

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Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контрнаступление провалились по трем направлениям — купянском, краснолиманском и донецком. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Противник [ВСУ] на регулярной основе осуществлял действия наступательного характера в зоне ответственности „Южной“ группировки войск, на луганском тактическом направлении. Однако существенных успехов не достиг», — отметил Андрей Марочко. Он подчеркнул провал ВСУ по трем основным направлениям — купянском, краснолиманском и донецком. Ранее Марочко обратил внимание, что из-за потепления на Украине, Киев может начать наступление, с использованием тяжелой техники. По словам военного эксперта, ВСУ пытались атаковать Запорожье артиллерией с целью прорваться. ВСУ испытывают проблему с поставками, сообщает LIfe. 6 июня Украина стягивалась по трем направлениям, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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