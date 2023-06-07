Марочко: ВСУ не достигли успеха в наступлении по трем направлениям

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контрнаступление провалились по трем направлениям — купянском, краснолиманском и донецком. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Противник [ВСУ] на регулярной основе осуществлял действия наступательного характера в зоне ответственности „Южной“ группировки войск, на луганском тактическом направлении. Однако существенных успехов не достиг», — отметил Андрей Марочко. Он подчеркнул провал ВСУ по трем основным направлениям — купянском, краснолиманском и донецком.
Ранее Марочко обратил внимание, что из-за потепления на Украине, Киев может начать наступление, с использованием тяжелой техники. По словам военного эксперта, ВСУ пытались атаковать Запорожье артиллерией с целью прорваться.
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