Подполковник Марочко раскрыл, как ВСУ могут прорвать оборону в Запорожской области

Подполковник Марочко: ВСУ атакуют Запорожье артиллерией, чтобы прорваться

23 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Массированные атаки дадут ВСУ возможность пройти через степи, считает Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запорожские степи не станут сильными препятствием для атак ВСУ. Пройти по открытой местности и укрепиться украинские военные смогут через массированные артиллерийские атаки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Тактика и стратегия противника такова: он наносит массированный артиллерийский обстрел наших позиций. Идет так называемый огневой вал, и за этот промежуток времени, когда наши подразделения не могут работать и находятся в укрытии, они пытаются преодолеть какое-то расстояние и пройти какую-то часть маршрута на ровной открытой поверхности», — объяснил Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что ВСУ приспосабливаются ко всему. «Считать открытые местности слабой стороной, конечно, можно, но в любом случае противник приспосабливается ко всему и сейчас уже ведет довольно-таки интенсивные боевые действия. Естественно в некоторых моментах они даже успешные. Поэтому я бы стал обращать внимание на то, что это слабые стороны и на них как-то рассчитывать», — добавил Марочко. Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил URA.RU, что Херсонское, Запорожское и Донбасское направление станут самыми острыми участками фронта, так как ВСУ еще достаточно сильны. Однако, отметил URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин, при контрнаступлении на Запорожском направлении Украина сможет прорвать только первую линию российской обороны из-за того, что дальше ВСУ ждет тупик. Плюс, укрытию не способствуют степи. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, объясняя URA.RU сложность сухопутного наступления ВСУ на Крым, на Севастополь, рассказывал, что ВСУ будут ждать серьезные потери, так как там также путь проходит через степь и нет возможности укрыться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запорожские степи не станут сильными препятствием для атак ВСУ. Пройти по открытой местности и укрепиться украинские военные смогут через массированные артиллерийские атаки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Тактика и стратегия противника такова: он наносит массированный артиллерийский обстрел наших позиций. Идет так называемый огневой вал, и за этот промежуток времени, когда наши подразделения не могут работать и находятся в укрытии, они пытаются преодолеть какое-то расстояние и пройти какую-то часть маршрута на ровной открытой поверхности», — объяснил Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что ВСУ приспосабливаются ко всему. «Считать открытые местности слабой стороной, конечно, можно, но в любом случае противник приспосабливается ко всему и сейчас уже ведет довольно-таки интенсивные боевые действия. Естественно в некоторых моментах они даже успешные. Поэтому я бы стал обращать внимание на то, что это слабые стороны и на них как-то рассчитывать», — добавил Марочко. Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил URA.RU, что Херсонское, Запорожское и Донбасское направление станут самыми острыми участками фронта, так как ВСУ еще достаточно сильны. Однако, отметил URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин, при контрнаступлении на Запорожском направлении Украина сможет прорвать только первую линию российской обороны из-за того, что дальше ВСУ ждет тупик. Плюс, укрытию не способствуют степи. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, объясняя URA.RU сложность сухопутного наступления ВСУ на Крым, на Севастополь, рассказывал, что ВСУ будут ждать серьезные потери, так как там также путь проходит через степь и нет возможности укрыться.