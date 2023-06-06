Вице-премьер Татарстана вводит новую практику помощи курганским погорельцам

07 июня 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Татарстана Шайхразиев и замгубернатора Ермаков оплатили долги погорельцев Фото: Екатерина Сычкова Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев вместе с замгубернатора Курганской области Константином Ермаковым и депутатом облдумы Маратом Исламовым оплатили долги погорельцев в магазине села Юлдус. Они погасили задолженность местных жителей на сумму более 53 тысяч рублей. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар. Ранее сообщалось, что Шайхразиев посетил регион с повторным визитом 6 июня. «Василь Шайхразиев 6 июня посетил уцелевший от пожара сельский магазин. Выяснилось, что жители села Юлдус задолжали магазину более 53 000 рублей. Вместе вице-премьером Татарстана замгубернатора Курганской области Константин Ермаков, предприниматель Марат Исламов выплатили более 53000 рублей долга. Сейчас умма в долговой книжке жителей села Юлдус равна нулю», — сообщили в группе Всемирного конгресса татар в соцсети «ВКонтакте». Самым большим должником в магазине оказалась многодетная семья, которая была должна 18 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Татарстана посетил сгоревшее курганское село, чтобы проверить ход строительства. Шайхразиев в ходе повторного визита в Юлдус встретился с местными жителями и проконтролировал распределение гумпомощи. Первая его рабочая поездка состоялась еще 24 мая, после этого он пообещал, что будет держать ситуацию в татарском селе на личном контроле. Пожар в Юлдусе произошел 7 мая. В огне сгорело 228 жилых домов, погибли семь человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев вместе с замгубернатора Курганской области Константином Ермаковым и депутатом облдумы Маратом Исламовым оплатили долги погорельцев в магазине села Юлдус. Они погасили задолженность местных жителей на сумму более 53 тысяч рублей. Об этом сообщает Всемирный конгресс татар. Ранее сообщалось, что Шайхразиев посетил регион с повторным визитом 6 июня. «Василь Шайхразиев 6 июня посетил уцелевший от пожара сельский магазин. Выяснилось, что жители села Юлдус задолжали магазину более 53 000 рублей. Вместе вице-премьером Татарстана замгубернатора Курганской области Константин Ермаков, предприниматель Марат Исламов выплатили более 53000 рублей долга. Сейчас умма в долговой книжке жителей села Юлдус равна нулю», — сообщили в группе Всемирного конгресса татар в соцсети «ВКонтакте». Самым большим должником в магазине оказалась многодетная семья, которая была должна 18 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Татарстана посетил сгоревшее курганское село, чтобы проверить ход строительства. Шайхразиев в ходе повторного визита в Юлдус встретился с местными жителями и проконтролировал распределение гумпомощи. Первая его рабочая поездка состоялась еще 24 мая, после этого он пообещал, что будет держать ситуацию в татарском селе на личном контроле. Пожар в Юлдусе произошел 7 мая. В огне сгорело 228 жилых домов, погибли семь человек.