Мэр Новой Каховки: 7 жителей города пропали без вести 07 июня 2023 в 10:16 Размер текста - 17 + В ходе наводнения в Новой Каховке без вести пропали семь человек, рассказал Владимир Леонтьев Фото: Александр Злобин © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В Новой Каховке пропали без вести семь человек после наводнения. Об это рассказал глава города Владимир Леонтьев. «Семь человек, по предварительным данным, пропали без вести в окрестностях Новой Каховки», — отметил Владимир Леонтьев в telegram-канале «Администрация Новокаховского городского округа». Он также отметил, что после вчерашнего разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), уровень воды в городе снизился на 35 сантиметров. В ходе спасательных мероприятий сотрудниками МЧС были спасены 17 человек. Каховская ГЭС была повреждена Вооруженными силами Украины 6 июня. В Новой Каховке продолжает снижаться уровень воды. Подрыв дамбы повлечет за собой тяжелые последствия для Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Новой Каховке пропали без вести семь человек после наводнения. Об это рассказал глава города Владимир Леонтьев. «Семь человек, по предварительным данным, пропали без вести в окрестностях Новой Каховки», — отметил Владимир Леонтьев в telegram-канале «Администрация Новокаховского городского округа». Он также отметил, что после вчерашнего разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), уровень воды в городе снизился на 35 сантиметров. В ходе спасательных мероприятий сотрудниками МЧС были спасены 17 человек. Каховская ГЭС была повреждена Вооруженными силами Украины 6 июня. В Новой Каховке продолжает снижаться уровень воды. Подрыв дамбы повлечет за собой тяжелые последствия для Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям