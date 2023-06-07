Мэр Новой Каховки: 7 жителей города пропали без вести

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Наводнение. Нижневартовск, половодье, наводнение
В ходе наводнения в Новой Каховке без вести пропали семь человек, рассказал Владимир Леонтьев Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Новой Каховке пропали без вести семь человек после наводнения. Об это рассказал глава города Владимир Леонтьев.

«Семь человек, по предварительным данным, пропали без вести в окрестностях Новой Каховки», — отметил Владимир Леонтьев в telegram-канале «Администрация Новокаховского городского округа». Он также отметил, что после вчерашнего разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), уровень воды в городе снизился на 35 сантиметров. В ходе спасательных мероприятий сотрудниками МЧС были спасены 17 человек.

Каховская ГЭС была повреждена Вооруженными силами Украины 6 июня. В Новой Каховке продолжает снижаться уровень воды. Подрыв дамбы повлечет за собой тяжелые последствия для Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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В Новой Каховке пропали без вести семь человек после наводнения. Об это рассказал глава города Владимир Леонтьев. «Семь человек, по предварительным данным, пропали без вести в окрестностях Новой Каховки», — отметил Владимир Леонтьев в telegram-канале «Администрация Новокаховского городского округа». Он также отметил, что после вчерашнего разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), уровень воды в городе снизился на 35 сантиметров. В ходе спасательных мероприятий сотрудниками МЧС были спасены 17 человек. Каховская ГЭС была повреждена Вооруженными силами Украины 6 июня. В Новой Каховке продолжает снижаться уровень воды. Подрыв дамбы повлечет за собой тяжелые последствия для Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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