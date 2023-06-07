Село Корсунка полностью ушло под воду после атаки на Каховскую ГЭС

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, нижние серги, ликвидация, паводок, наводнение, потоп, разрушения, разрушение жилого дома, подтопление, город нижние серги
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, какие населенные пункты затопило Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В результате прорыва плотины на Каховской ГЭС полностью затопило село Корсунка в Херсонской области. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Населенный пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», — рассказал Владимир Леонтьев в видеообращении. Заявление опубликовано на официальном telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Атака ВСУ на Каховскую ГЭС произошла в ночь на 6 июня. В результате прорвало плотину. Многие населенные пункты в Херсонской области оказались подтоплены, жители этих регионов были эвакуированы. Леонтьев также сообщил, что семь жителей города числятся пропавшими без вести.

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В результате прорыва плотины на Каховской ГЭС полностью затопило село Корсунка в Херсонской области. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Населенный пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», — рассказал Владимир Леонтьев в видеообращении. Заявление опубликовано на официальном telegram-канале администрации Новокаховского городского округа. Атака ВСУ на Каховскую ГЭС произошла в ночь на 6 июня. В результате прорвало плотину. Многие населенные пункты в Херсонской области оказались подтоплены, жители этих регионов были эвакуированы. Леонтьев также сообщил, что семь жителей города числятся пропавшими без вести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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