Село Корсунка полностью ушло под воду после атаки на Каховскую ГЭС

В результате прорыва плотины на Каховской ГЭС полностью затопило село Корсунка в Херсонской области. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Населенный пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», — рассказал Владимир Леонтьев в видеообращении. Заявление опубликовано на официальном telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.
Атака ВСУ на Каховскую ГЭС произошла в ночь на 6 июня. В результате прорвало плотину. Многие населенные пункты в Херсонской области оказались подтоплены, жители этих регионов были эвакуированы. Леонтьев также сообщил, что семь жителей города числятся пропавшими без вести.
В результате прорыва плотины на Каховской ГЭС полностью затопило село Корсунка в Херсонской области. Об этом рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Населенный пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», — рассказал Владимир Леонтьев в видеообращении. Заявление опубликовано на официальном telegram-канале администрации Новокаховского городского округа. Атака ВСУ на Каховскую ГЭС произошла в ночь на 6 июня. В результате прорвало плотину. Многие населенные пункты в Херсонской области оказались подтоплены, жители этих регионов были эвакуированы. Леонтьев также сообщил, что семь жителей города числятся пропавшими без вести.