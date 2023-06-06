06 июня 2023

За день в Челябинской области сгорело 164 гектара леса

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, дым, деревья, лес, лесной пожар
За 6 июня в Челябинской области потушили 16 пожаров Фото:
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В Челябинской области за 6 июня сгорело 164,3 гектара лесного фонда. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в пресс-службе ГУ лесами региона.

«Вчера ликвидировано 16 пожаров на территории лесного фонда региона. Общая площадь составила 164,3 гектара», — уточнили URA.RU в ведомстве.

В тушении задействовали 276 человек и 96 единиц техники. Синоптики предупреждали о чрезвычайной пожарной опасности со 2 по 5 июня в части районов Челябинской области. С 6 по 8 июня в регионе ожидались проливные дожди и град. Осадки в виде крупного града замечены в Магнитогорске, а дороги Южноуральска два дня подряд топил ливень.

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В Челябинской области за 6 июня сгорело 164,3 гектара лесного фонда. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в пресс-службе ГУ лесами региона. «Вчера ликвидировано 16 пожаров на территории лесного фонда региона. Общая площадь составила 164,3 гектара», — уточнили URA.RU в ведомстве. В тушении задействовали 276 человек и 96 единиц техники. Синоптики предупреждали о чрезвычайной пожарной опасности со 2 по 5 июня в части районов Челябинской области. С 6 по 8 июня в регионе ожидались проливные дожди и град. Осадки в виде крупного града замечены в Магнитогорске, а дороги Южноуральска два дня подряд топил ливень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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