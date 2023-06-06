За день в Челябинской области сгорело 164 гектара леса

За 6 июня в Челябинской области потушили 16 пожаров
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Челябинской области за 6 июня сгорело 164,3 гектара лесного фонда. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в пресс-службе ГУ лесами региона.
«Вчера ликвидировано 16 пожаров на территории лесного фонда региона. Общая площадь составила 164,3 гектара», — уточнили URA.RU в ведомстве.
В тушении задействовали 276 человек и 96 единиц техники. Синоптики предупреждали о чрезвычайной пожарной опасности со 2 по 5 июня в части районов Челябинской области. С 6 по 8 июня в регионе ожидались проливные дожди и град. Осадки в виде крупного града замечены в Магнитогорске, а дороги Южноуральска два дня подряд топил ливень.
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