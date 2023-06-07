Сальдо: в зоне бедствия в Херсонской области находятся до 40 тысяч человек

Владимир Сальдо рассказал, сколько человек находится в зоне бедствия
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
В Херсонской области до 40 тысяч человек находится в зоне бедствия. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«От 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области из-за ЧС на Каховской ГЭС», — заявил Владимир Сальдо. Такие цифры он назвал в эфире «Соловьев LIVE».
В Херсонской области был введен режим ЧС из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС. Разрушение стало результатом атаки ВСУ на гидроэлектростанцию, совершенной в ночь на 6 июня.
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