Сальдо: в зоне бедствия в Херсонской области находятся до 40 тысяч человек

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Владимир Сальдо рассказал, сколько человек находится в зоне бедствия Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Херсонской области до 40 тысяч человек находится в зоне бедствия. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«От 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области из-за ЧС на Каховской ГЭС», — заявил Владимир Сальдо. Такие цифры он назвал в эфире «Соловьев LIVE».

В Херсонской области был введен режим ЧС из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС. Разрушение стало результатом атаки ВСУ на гидроэлектростанцию, совершенной в ночь на 6 июня.

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В Херсонской области до 40 тысяч человек находится в зоне бедствия. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «От 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области из-за ЧС на Каховской ГЭС», — заявил Владимир Сальдо. Такие цифры он назвал в эфире «Соловьев LIVE». В Херсонской области был введен режим ЧС из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС. Разрушение стало результатом атаки ВСУ на гидроэлектростанцию, совершенной в ночь на 6 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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