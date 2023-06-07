Сальдо: в зоне бедствия в Херсонской области находятся до 40 тысяч человек

07 июня 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Владимир Сальдо рассказал, сколько человек находится в зоне бедствия Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В Херсонской области до 40 тысяч человек находится в зоне бедствия. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «От 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области из-за ЧС на Каховской ГЭС», — заявил Владимир Сальдо. Такие цифры он назвал в эфире «Соловьев LIVE». В Херсонской области был введен режим ЧС из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС. Разрушение стало результатом атаки ВСУ на гидроэлектростанцию, совершенной в ночь на 6 июня.

В Херсонской области до 40 тысяч человек находится в зоне бедствия. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «От 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области из-за ЧС на Каховской ГЭС», — заявил Владимир Сальдо. Такие цифры он назвал в эфире «Соловьев LIVE». В Херсонской области был введен режим ЧС из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС. Разрушение стало результатом атаки ВСУ на гидроэлектростанцию, совершенной в ночь на 6 июня.