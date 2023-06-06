06 июня 2023

Суд выпустил бывшего пермского вице-премьера на свободу на время рассмотрения уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытое заседание правительства. Пермь, лопаева елена
Лопаеву обвиняют в присвоении 60 млн рублей благотворительного фонда Фото:

Экс-зампредседателю Елене Лопаевой изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Такое решение было принято на предварительном судебном заседании по уголовному делу. Лопаева и бывший директор фонда «Содействие XXI век» Елена Найданова обвиняются в присвоении более 60 млн рублей.

«Суд постановил оставить в силе меру пресечения Елене Найдановой в виде запрета определенных действий. Для Елены Лопаевой мера пресечения изменить с домашнего ареста на запрет определенных действий», — огласила свое решение Судья. Обе обвиняемые полностью отрицают свою вину. Следующее заседание по уголовному делу назначено на 20 июня.

Лопаева была задержана в Москве в январе 2022 года и позже была арестована и водворена в СИЗО. Ей предъявили обвинение в мошенничестве по делу о хищении десятков млн рублей из благотворительного фонда. Изначально бывшая чиновница отрицала вину, а позже признала вину в служебной халатности. Летом предыдущего года обвиняемую отпустили из СИЗО под домашний арест.

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Экс-зампредседателю Елене Лопаевой изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Такое решение было принято на предварительном судебном заседании по уголовному делу. Лопаева и бывший директор фонда «Содействие XXI век» Елена Найданова обвиняются в присвоении более 60 млн рублей. «Суд постановил оставить в силе меру пресечения Елене Найдановой в виде запрета определенных действий. Для Елены Лопаевой мера пресечения изменить с домашнего ареста на запрет определенных действий», — огласила свое решение Судья. Обе обвиняемые полностью отрицают свою вину. Следующее заседание по уголовному делу назначено на 20 июня. Лопаева была задержана в Москве в январе 2022 года и позже была арестована и водворена в СИЗО. Ей предъявили обвинение в мошенничестве по делу о хищении десятков млн рублей из благотворительного фонда. Изначально бывшая чиновница отрицала вину, а позже признала вину в служебной халатности. Летом предыдущего года обвиняемую отпустили из СИЗО под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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