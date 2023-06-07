Источник: «ВСМПО-Ависма» обезопасило себя после задержания организатора протестов

На «ВСМПО-Ависма» закрыли доступ к опасным производствам сотрудникам, связанным со сторонником Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Членам профсоюза крупнейшего поставщика титана «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда), которые могут быть связаны с Русланом Шаймардановым — организатором протестов на предприятии, задержанного 4 июня в Москве за акцию в поддержку Алексея Навального, ограничили доступ к опасным производствам. Об этом URA.RU сообщил источник на предприятии.

«Лидерам профсоюза ограничили доступ на опасные производства после задержания Шаймарданова, на всякий случай до выяснения обстоятельств. Кто знает, что у них в голове. Многие состояли в закрытом чате с ним, где обсуждали организацию забастовки на „ВСМПО“. При этом раньше они как члены профсоюза имели доступ ко всем производствам, а теперь с некоторыми ограничениями», — поделился собеседник.

URA.RU обратилось в пресс-службу «ВСМПО-Ависма» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, там воздержались от комментариев. О задержании Руслана Шаймарданова агентство сообщало накануне. Бывшего жителя Верхней Салды, который теперь проживает в Москве, задержали во время акции в поддержку Алексея Навального на Пушкинской площади. Ранее Шаймарданов создал закрытый чат, где пытался позвать салдинцев «гулять» против строительства завода по производству технического кремния «Силарус» и устраивал опрос, сколько человек готовы выйти на забастовку за повышение зарплат на «ВСМПО-Ависма».